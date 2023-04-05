資金輪流轉主調仍在！ 財金專欄 02:30 2023/04/05 分享： 分享： 「油組+」意外減產令各國分析員要重新做功課，大行普遍提高國際油價的目標價至100美元樓上，而經濟師則擔心會對通脹和加息帶來新的壓力甚至會導致美歐經濟衰退。各地股市則開始新一輪的反覆，市場資金測試式炒作 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 地緣政治新局：我方風景線仍佳！ 2023/04/04 地緣政治新局：我方風景線仍佳！ 投資坐標 - 人心難測：「養鬼仔」又如何？ 2023/03/31 人心難測：「養鬼仔」又如何？ 投資坐標 - 優良業績還要看後續力！ 2023/03/29 優良業績還要看後續力！ 投資坐標 - 至緊要是派息勝預期！ 2023/03/28 至緊要是派息勝預期！ 投資坐標 - 賺少派多好榜樣！ 2023/03/24 賺少派多好榜樣！ 神冠控股（00829） 紫金礦業（02899） 中國石油化工股份（00386） 中國石油股份（00857） 中國海洋石油（00883） 美股 港股 金價 內塔尼亞胡 宏觀分析