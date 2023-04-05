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資金輪流轉主調仍在！

財金專欄 02:30 2023/04/05

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「油組+」意外減產令各國分析員要重新做功課，大行普遍提高國際油價的目標價至100美元樓上，而經濟師則擔心會對通脹和加息帶來新的壓力甚至會導致美歐經濟衰退。各地股市則開始新一輪的反覆，市場資金測試式炒作

...

撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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