大手成交逐現  甲廈市場升溫

去年第5波疫情重創經濟，寫字樓的租務成交大幅受挫，進一步推高本地寫字樓空置率。2022年寫字樓的整體空置率，及甲廈空置率均創下於1998年後、24年後新高。不過，隨通關等利好因素帶動下，市場氣氛改善，預計今年甲廈空置率或有望回落。

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