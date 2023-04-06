  • 27°C
香港時間 : 2023406日 (週四) 12:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

大手成交逐現  甲廈市場升溫

地產 12:00 2023/04/06

分享：

分享：

去年第5波疫情重創經濟，寫字樓的租務成交大幅受挫，進一步推高本地寫字樓空置率。2022年寫字樓的整體空置率，及甲廈空置率均創下於1998年後、24年後新高。不過，隨通關等利好因素帶動下，市場氣氛改善，預計今年甲廈空置率或有望回落。

...

欄名 : 樓市分析

相關文章

商廈空置1200萬呎 推至歷史新高
2022/10/26
商廈空置1200萬呎 推至歷史新高
商廈銀主盤難成投資者目標
2022/11/19
商廈銀主盤難成投資者目標
商廈市場升溫 全新甲廈稍佔優
2023/03/07
商廈市場升溫 全新甲廈稍佔優

你可能感興趣

商廈空置1200萬呎 推至歷史新高
01:00 2022/10/26
商廈空置1200萬呎 推至歷史新高
商廈銀主盤難成投資者目標
14:04 2022/11/19
商廈銀主盤難成投資者目標
商廈市場升溫 全新甲廈稍佔優
16:00 2023/03/07
商廈市場升溫 全新甲廈稍佔優

最新專欄文章

旅客人數恢復至疫情前6成 商舖前景看高一綫
2023/03/31
旅客人數恢復至疫情前6成 商舖前景看高一綫
息口短期見頂 為次季樓市注入動力
2023/03/30
息口短期見頂 為次季樓市注入動力
樓市小陽春哪一類單位回升得最快？
2023/03/29
樓市小陽春哪一類單位回升得最快？
民生商舖防守力強 投資者追捧
2023/03/28
民生商舖防守力強 投資者追捧
細價樓蝕讓比率高 購買力續流向中價樓
2023/03/24
細價樓蝕讓比率高 購買力續流向中價樓
空置率 長沙灣 落成量 商廈

上一篇文章

遏通脹還是抗風險 聯儲局已有取捨？

下一篇文章

【通脹偵察站】美國整體貿易逆差連續3個月擴大 惟對華逆差顯著收窄（持續更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

曼聯賣盤恐告吹 班主堅拒「賤賣」
曼聯賣盤恐告吹 班主堅拒「賤賣」
遏通脹還是抗風險 聯儲局已有取捨？
遏通脹還是抗風險 聯儲局已有取捨？
追究特朗普掩口費 未免小題大做
追究特朗普掩口費 未免小題大做
【通脹偵察站】美國整體貿易逆差連續3個月擴大 惟對華逆差顯著收窄（持續更新）
【通脹偵察站】美國整體貿易逆差連續3個月擴大 惟對華逆差顯著收窄（持續更新）
【內房拆局】內房銷售扭轉頹勢 銷售百強新榜出爐
【內房拆局】內房銷售扭轉頹勢 銷售百強新榜出爐
經濟差需求弱 沙特減產不意外
經濟差需求弱 沙特減產不意外