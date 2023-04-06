大手成交逐現 甲廈市場升溫 地產 12:00 2023/04/06 分享： 分享： 去年第5波疫情重創經濟，寫字樓的租務成交大幅受挫，進一步推高本地寫字樓空置率。2022年寫字樓的整體空置率，及甲廈空置率均創下於1998年後、24年後新高。不過，隨通關等利好因素帶動下，市場氣氛改善，預計今年甲廈空置率或有望回落。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 樓市分析 相關文章 商廈空置1200萬呎 推至歷史新高 2022/10/26 商廈空置1200萬呎 推至歷史新高 商廈銀主盤難成投資者目標 2022/11/19 商廈銀主盤難成投資者目標 商廈市場升溫 全新甲廈稍佔優 2023/03/07 商廈市場升溫 全新甲廈稍佔優 你可能感興趣 商廈空置1200萬呎 推至歷史新高 01:00 2022/10/26 商廈空置1200萬呎 推至歷史新高 商廈銀主盤難成投資者目標 14:04 2022/11/19 商廈銀主盤難成投資者目標 商廈市場升溫 全新甲廈稍佔優 16:00 2023/03/07 商廈市場升溫 全新甲廈稍佔優 最新專欄文章 旅客人數恢復至疫情前6成 商舖前景看高一綫 2023/03/31 旅客人數恢復至疫情前6成 商舖前景看高一綫 息口短期見頂 為次季樓市注入動力 2023/03/30 息口短期見頂 為次季樓市注入動力 樓市小陽春哪一類單位回升得最快？ 2023/03/29 樓市小陽春哪一類單位回升得最快？ 民生商舖防守力強 投資者追捧 2023/03/28 民生商舖防守力強 投資者追捧 細價樓蝕讓比率高 購買力續流向中價樓 2023/03/24 細價樓蝕讓比率高 購買力續流向中價樓 空置率 長沙灣 落成量 商廈