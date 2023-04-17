  • 28°C
香港時間 : 2023417日 (週一) 16:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

油價升「三桶油」續破頂 OPEC+減產 油價可守80美元？

研究報告 15:59 2023/04/17

分享：

分享：

受惠國際油價上揚，石油股造好，「三桶油」連日破頂，其中中石油 （00857） 升至2019年以來高位。國際油價於急升，主要由於在石油輸出國組織及盟友（OPEC+）意外地宣布減產，令油價升至80美元以上。油價企上80美元，並挑戰今年以來高位，市場關注油價能否企穩於80美元以上。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

石油輸出國組織及盟友（OPEC+）意外宣布減產，當中沙特能源部表明，減產是為了支持石油市場的預防性措施，俄羅斯亦宣布大幅減產50萬桶，各國累計宣布減產超過160萬桶，預期油價短期或見波動。

OPEC+高油價訴求顯著

伴隨市場對於金融危機的擔憂，原油價格於73美元水平回升。國金證券指出，OPEC+在油價跌破80美元後提出額外自願減產計劃，高油價訴求較為顯著。

國金證券又指出，油價獲多項利好因素支持。首先，包括海外出行強度維持穩健，印度等地區復甦遠超預期，推升對石油需求。通過對歐美區域及重點國家的出行指數追蹤，當前歐美出行指數依然維持歷史相對高位，整體優於2020至2022年出行水準，暫未出現市場對於衰退預期帶來的需求減少，歐美發達國家當前原油消費需求整體維持穩健，而亞太區域的印度出行強度已恢復至19 年同期，遠超預期。

中國方面，中國出行及航空持續恢復，石油需求有望邊際增加。2023年春節過後中國公路出行強度持續復甦，帶動汽油消費需求上漲，2023年2月中國汽油表觀消費量為每天354.13萬桶，按月增加12.85%，近5年內僅低於2021年同期水準。

出行數據穩健 需求增 ； ；

另方面，當前航空出行指數持續恢甦，內地航班出行指數已超過2019年同期水平，自中國始發的國際航班隨仍處於恢復初期，但相較於2020至2022年顯著恢復，伴隨着國際航空出行指數的持續恢復，中國航空煤油消費有望持續復甦。

伴隨着經濟活躍度的恢復，中國出行以及航空指數持續恢復，中國原油消費需求有望邊際增加。OPEC+原油供應自2023年5月開始出現邊際減少，歐美出行維持穩健，中國原油需求有望伴隨經濟恢復邊際增加，全球原油價格中樞有望上抬，持續維持中高位波動。

除了需求方面，在競爭方面，面對頁岩油的競爭亦減弱。國金證券為，頁岩油增產乏力，歐美對沖減產的手段幾乎用盡，與此同時，美聯儲加息或臨近尾聲，且美國原油戰略儲備已經降至3.72億桶，繼續拋儲對美國能源安全負面影響極大，這令油價壓力減少。

報告來源：國金證券

編輯：錢家鋒
 ；

★★2023年電子書系列》層出不窮 ★★

新書出爐：2023hket 35周年 10大電子書系列陸續上架，股市篇之《中港美股市拐點贏面比拼》已經登場，訂戶可按此登入盡覽

更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽

...

撰文 : 錢家鋒

欄名 : 大行有路捉

最新專欄文章

科技股走勢停滯 建銀國際：挑戰中有機遇
今日
科技股走勢停滯 建銀國際：挑戰中有機遇
內房的春天來了嗎？（第二版）
2023/04/13
內房的春天來了嗎？（第二版）
儲局幾時減息？ 中金：6月減息 預期太樂觀
2023/04/03
儲局幾時減息？ 中金：6月減息 預期太樂觀
新能源電力全球增長勁 惠譽博華：中國規模優勢顯著
2023/03/30
新能源電力全球增長勁 惠譽博華：中國規模優勢顯著
光大證券：美息見頂後3月個月 港股可跑出
2023/03/29
光大證券：美息見頂後3月個月 港股可跑出
中國市場 大行報告 市場動向 宏觀分析 經濟數據表現 石油輸出國組織 石油 經濟

下一篇文章

高盛賭股首選 棄金沙捧銀娛（附目標價）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

滙豐第二季薦7股
滙豐第二季薦7股
出口未玩完？中國3月出口超預期的原因
出口未玩完？中國3月出口超預期的原因
近9厘息內銀股 股價利好檢閱（附摩根大通目標價）
近9厘息內銀股 股價利好檢閱（附摩根大通目標價）
大和：招商局港口現金流佳 可保高單位數股息率（持續更新）
大和：招商局港口現金流佳 可保高單位數股息率（持續更新）
內房第二季選股攻略
內房第二季選股攻略
AI股點炒有跡尋 騰訊升1倍機會又來了
AI股點炒有跡尋 騰訊升1倍機會又來了