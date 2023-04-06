OPEC+減產油價漲  油價80美元關可守？

國際油價於周初急升，主要由於在石油輸出國組織及盟友（OPEC+）意外地宣布減產，令油價一度升至80美元以上。油價企上80美元，並挑戰今年以來高位，市場關注油價能否企穩於80美元以上。

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石油輸出國組織及盟友（OPEC+）意外宣布減產，當中沙特能源部表明，減產是為了支持石油市場的預防性措施，俄羅斯亦宣布大幅減產50萬桶，各國累計宣布減產超過160萬桶，預期油價短期或見波動。

OPEC+高油價訴求顯著

伴隨市場對於金融危機的擔憂，原油價格於73美元水平回升。國金證券指出，OPEC+在油價跌破80美元後提出額外自願減產計劃，高油價訴求較為顯著。

國金證券又指出，油價獲多項利好因素支持。首先，包括海外出行強度維持穩健，印度等地區復甦遠超預期，推升對石油需求。通過對歐美區域及重點國家的出行指數追蹤，當前歐美出行指數依然維持歷史相對高位，整體優於2020至2022年出行水準，暫未出現市場對於衰退預期帶來的需求減少，歐美發達國家當前原油消費需求整體維持穩健，而亞太區域的印度出行強度已恢復至19 年同期，遠超預期。

中國方面，中國出行及航空持續恢復，石油需求有望邊際增加。2023年春節過後中國公路出行強度持續復甦，帶動汽油消費需求上漲，2023年2月中國汽油表觀消費量為每天354.13萬桶，按月增加12.85%，近5年內僅低於2021年同期水準。

出行數據穩健 需求增 ； ；

另方面，當前航空出行指數持續恢甦，內地航班出行指數已超過2019年同期水平，自中國始發的國際航班隨仍處於恢復初期，但相較於2020至2022年顯著恢復，伴隨着國際航空出行指數的持續恢復，中國航空煤油消費有望持續復甦。

伴隨着經濟活躍度的恢復，中國出行以及航空指數持續恢復，中國原油消費需求有望邊際增加。OPEC+原油供應自2023年5月開始出現邊際減少，歐美出行維持穩健，中國原油需求有望伴隨經濟恢復邊際增加，全球原油價格中樞有望上抬，持續維持中高位波動。

除了需求方面，在競爭方面，面對頁岩油的競爭亦減弱。國金證券為，頁岩油增產乏力，歐美對沖減產的手段幾乎用盡，與此同時，美聯儲加息或臨近尾聲，且美國原油戰略儲備已經降至3.72億桶，繼續拋儲對美國能源安全負面影響極大，這令油價壓力減少。

報告來源：國金證券

編輯：錢家鋒

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