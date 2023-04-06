花旗第二季薦4股（附盈利預測）

花旗第二季報告出爐，該行給予4股「買入」評級，包括預期受惠中國經濟重啟及旅遊趨勢的香港中旅 （00308） 。

本文歸納4月3日至4日報告，詳盡分析見下文。

中國中鐵 （00390）

集團公布截至12月底止2022年年度業績後，花旗將2023年2024年盈利預測上調4至6%，由於去年淨利潤高於市場預期，因此將目標價4.1元。考慮到國企改革關係，導致該股市盈率（PE）重新評級。

於基建板塊中，花旗將中國中鐵 （00390） 列為首選股。

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香港中旅 （00308）

於疫情期間，集團香港和澳門業務累計多於50%利潤，隨集國優化資產組合和穩定的資產負債表，花旗相信，香港中旅 （00308） 能夠把握中國經濟重啟，內地結構性旅遊趨勢，並維持2023年及2024年預測（2023年預測PE是27.2倍；2024年預測PE是16.8倍；2025年預測PE是14.2倍），而目標價2元。

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報告來源：花旗

編輯：鍾采餘

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