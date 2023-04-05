經濟差需求弱 沙特減產不意外 國際 21:22 2023/04/05 分享： 分享： 美國聯儲局為控制通脹急速加息，付出銀行業危機的代價，換來通脹持續回落，2月消費者價格指數（CPI）按年升6%，較前值進一步下降。降通脹目標算是有了一些眉目之際，以沙特阿拉伯為首的石油輸出國組織及盟友（OPEC+）早前卻宣布減產，令國際油價重上80美元，引起關注。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 追究特朗普掩口費 未免小題大做 2023/04/04 追究特朗普掩口費 未免小題大做 曼聯賣盤恐告吹 班主堅拒「賤賣」 2023/04/03 曼聯賣盤恐告吹 班主堅拒「賤賣」 法企人幣結算LNG採購 美元霸權衰落？ 2023/04/02 法企人幣結算LNG採購 美元霸權衰落？ 臨床診斷AI化 醫療專家怎看？ 2023/03/30 臨床診斷AI化 醫療專家怎看？ 歐2035年禁燃油車 真的行得通？ 2023/03/29 歐2035年禁燃油車 真的行得通？ 你可能感興趣 追究特朗普掩口費 未免小題大做 21:31 2023/04/04 追究特朗普掩口費 未免小題大做 曼聯賣盤恐告吹 班主堅拒「賤賣」 22:34 2023/04/03 曼聯賣盤恐告吹 班主堅拒「賤賣」 法企人幣結算LNG採購 美元霸權衰落？ 22:54 2023/04/02 法企人幣結算LNG採購 美元霸權衰落？ 最新專欄文章 國金札記 - 追究特朗普掩口費 華府未免小題大做 今日 追究特朗普掩口費 華府未免小題大做 追究特朗普掩口費 未免小題大做 2023/04/04 追究特朗普掩口費 未免小題大做 國金札記 - 曼聯賣盤恐告吹 班主堅拒「賤賣」 2023/04/04 曼聯賣盤恐告吹 班主堅拒「賤賣」 曼聯賣盤恐告吹 班主堅拒「賤賣」 2023/04/03 曼聯賣盤恐告吹 班主堅拒「賤賣」 國金札記 - 法企人幣結算LNG採購 美元霸權衰落？ 2023/04/03 法企人幣結算LNG採購 美元霸權衰落？ 經濟 外交 政治 石油 石油輸出國組織 沙特阿拉伯 歐洲 加息 美國