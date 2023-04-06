9厘息吸引 中行買得過 財金專欄 2023/04/06 分享： 分享： 恒指由今年1月高位回落一成，但內銀股還在年初高位徘徊，明顯跑贏大市，主要是高息以及盈利穩定增長所支持。當中，中國銀行（03988）是表表者，7月初除息可收取8.7厘股息，今年預測息率也超過9厘，加上 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 業務將分拆 廣汽被低估 2023/04/05 業務將分拆 廣汽被低估 中字股實力談 - 汽車股落坑 未係上車時（第四版） 2023/04/04 汽車股落坑 未係上車時（第四版） 中字股實力談 - 建行極吸引 預測9厘息 2023/04/04 建行極吸引 預測9厘息 中字股實力談 - 4月掀油戰 通脹又重臨？（第四版） 2023/04/03 4月掀油戰 通脹又重臨？（第四版） 中字股實力談 - 4月多數升 港股看22700 2023/04/01 4月多數升 港股看22700 每股盈利 每股資產淨值 每股派息 市盈率 市帳率 中國人民銀行 中國銀行保險監督管理委員會 國有內銀股 中國 經濟