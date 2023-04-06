9厘息吸引 中行買得過

恒指由今年1月高位回落一成，但內銀股還在年初高位徘徊，明顯跑贏大市，主要是高息以及盈利穩定增長所支持。當中，中國銀行（03988）是表表者，7月初除息可收取8.7厘股息，今年預測息率也超過9厘，加上

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