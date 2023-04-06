  • 26°C
香港時間 : 2023406日 (週四) 02:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

施羅德：英倫銀行憂慮通脹

財金專欄 2023/04/06

分享：

分享：

英倫銀行仍有未完的任務，看來通脹因素繼續是該央行的主要憂慮。

英倫銀行貨幣政策委員會近期再度上調利率0.25厘，至4.25厘，加息幅度符合普遍預期。當委員會表示通脹前景惡化將有必要進一步加息之際，是次加

...

撰文 : Azad Zangana 施羅德投資資深歐洲經濟師及策略師
George Brown 施羅德投資經濟師

欄名 : 名家觀點

最新專欄文章

瑞銀汪濤：中國3月經濟繼續復甦
2023/04/05
瑞銀汪濤：中國3月經濟繼續復甦
瑞信陶冬：資金短期流向風險資產
2023/04/04
瑞信陶冬：資金短期流向風險資產
施羅德：價值投資復活
2023/03/31
施羅德：價值投資復活
中金：不要奢望儲局減息
2023/03/30
中金：不要奢望儲局減息
富達：中國經濟重啟 亞洲前景樂觀
2023/03/29
富達：中國經濟重啟 亞洲前景樂觀
經濟 美國 英國 通脹 加息 貨幣政策 英倫銀行 施羅德 大行報告 宏觀分析

上一篇文章

消費券+「開心香港」 全方位振經濟

下一篇文章

國央企估值修復下的買股考量
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

選股情報 - 中國特色估值體系
中國特色估值體系
國金札記 - 曼聯賣盤恐告吹 班主堅拒「賤賣」
曼聯賣盤恐告吹 班主堅拒「賤賣」
投資坐標 - 資金輪流轉主調仍在！
資金輪流轉主調仍在！
國金札記 - 追究特朗普掩口費 華府未免小題大做
追究特朗普掩口費 華府未免小題大做
以台制華難奏效 漠視底綫招反制
以台制華難奏效 漠視底綫招反制
國情知聞 - 4月大勢 「四不兩直」與「機動巡視」
4月大勢 「四不兩直」與「機動巡視」