施羅德：英倫銀行憂慮通脹

英倫銀行仍有未完的任務，看來通脹因素繼續是該央行的主要憂慮。

英倫銀行貨幣政策委員會近期再度上調利率0.25厘，至4.25厘，加息幅度符合普遍預期。當委員會表示通脹前景惡化將有必要進一步加息之際，是次加

...