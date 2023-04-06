施羅德：英倫銀行憂慮通脹 財金專欄 2023/04/06 分享： 分享： 英倫銀行仍有未完的任務，看來通脹因素繼續是該央行的主要憂慮。 英倫銀行貨幣政策委員會近期再度上調利率0.25厘，至4.25厘，加息幅度符合普遍預期。當委員會表示通脹前景惡化將有必要進一步加息之際，是次加 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : Azad Zangana 施羅德投資資深歐洲經濟師及策略師George Brown 施羅德投資經濟師 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 瑞銀汪濤：中國3月經濟繼續復甦 2023/04/05 瑞銀汪濤：中國3月經濟繼續復甦 瑞信陶冬：資金短期流向風險資產 2023/04/04 瑞信陶冬：資金短期流向風險資產 施羅德：價值投資復活 2023/03/31 施羅德：價值投資復活 中金：不要奢望儲局減息 2023/03/30 中金：不要奢望儲局減息 富達：中國經濟重啟 亞洲前景樂觀 2023/03/29 富達：中國經濟重啟 亞洲前景樂觀 經濟 美國 英國 通脹 加息 貨幣政策 英倫銀行 施羅德 大行報告 宏觀分析