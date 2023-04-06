消費券+「開心香港」 全方位振經濟 財金專欄 2023/04/06 分享： 分享： 香港全面復常，復活節長假期，港人蜂擁外出旅遊，港府中人認為，隨着新一期3,000元電子消費券本月16日發放，各發放消費券的電子平台與商場店舖等合作，推出優惠刺激消費，加上即將迎來首個復常後的五一黃金周 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 大灣區專員退休 接任人有何新任務？ 2023/04/04 大灣區專員退休 接任人有何新任務？ 有政戲 - 海南擬變免稅天堂 挑戰港「購物天堂」？ 2023/04/03 海南擬變免稅天堂 挑戰港「購物天堂」？ 有政戲 - 關愛隊夥中資推地區服務 區會勢改革 2023/03/31 關愛隊夥中資推地區服務 區會勢改革 有政戲 - 輸入外勞惹勞資角力 政府怎拆彈？ 2023/03/30 輸入外勞惹勞資角力 政府怎拆彈？ 有政戲 - 中投來港開壇 馬時亨：反映京撑港金融 2023/03/29 中投來港開壇 馬時亨：反映京撑港金融 傅流螢 經濟 香港 零售 陳茂波 表演 電子消費券 市集 復活節 七人欖球賽