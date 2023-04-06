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消費券+「開心香港」 全方位振經濟

財金專欄 2023/04/06

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香港全面復常，復活節長假期，港人蜂擁外出旅遊，港府中人認為，隨着新一期3,000元電子消費券本月16日發放，各發放消費券的電子平台與商場店舖等合作，推出優惠刺激消費，加上即將迎來首個復常後的五一黃金周

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撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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