經濟差需求弱 沙特減產不意外 財金專欄 2023/04/06 分享： 分享： 美國聯儲局為控制通脹急速加息，付出銀行業危機的代價，換來通脹持續回落，2月消費者價格指數（CPI）按年升6%，較前值進一步下降。降通脹目標總算是有了一些眉目之際，以沙特阿拉伯為首的石油輸出國組織及盟友 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 經濟差需求弱 沙特減產不意外 2023/04/05 經濟差需求弱 沙特減產不意外 國金札記 - 追究特朗普掩口費 華府未免小題大做 2023/04/05 追究特朗普掩口費 華府未免小題大做 追究特朗普掩口費 未免小題大做 2023/04/04 追究特朗普掩口費 未免小題大做 國金札記 - 曼聯賣盤恐告吹 班主堅拒「賤賣」 2023/04/04 曼聯賣盤恐告吹 班主堅拒「賤賣」 曼聯賣盤恐告吹 班主堅拒「賤賣」 2023/04/03 曼聯賣盤恐告吹 班主堅拒「賤賣」 美國 沙特阿拉伯 石油輸出國組織 石油 布蘭特期油 經濟 政治 通脹 美國聯儲局 能源供應