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經濟差需求弱 沙特減產不意外

財金專欄 2023/04/06

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美國聯儲局為控制通脹急速加息，付出銀行業危機的代價，換來通脹持續回落，2月消費者價格指數（CPI）按年升6%，較前值進一步下降。降通脹目標總算是有了一些眉目之際，以沙特阿拉伯為首的石油輸出國組織及盟友

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撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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