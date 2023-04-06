銀行危機後 美國要衰退了嗎？歷史話你知......

美國銀行業現危機，是否意味經濟衰退很快到來和美聯儲轉向減息？東吳證券認為，要回答這一問題，可以借鑑歷次銀行業危機對美國經濟和美聯儲貨幣政策造成的影響。簡單答案：未必。

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東吳證券指，歷史上每次銀行危機下傳導路徑為：過度加息>危機爆發>衰退>減息。然而，傳導過程中的貨幣政策通常是漫長且多變地滯後。銀行業危機爆發後，平均2年左右會陷入衰退，6個月後美聯儲開始減息。銀行危機前，聯儲局平均收緊貨幣政策約300個點子，導致美國經濟平均收縮2.3%，失業率平均上升0.7%。

本次矽谷銀行危機非此前幾次危機的償還問題，核心問題是流動性問題，信用風險尚未觸發。

此次3次危機 ：

一、1984年危機在信貸擴張和不良貸款率上升的促使下銀行陷入流動性危機。由於大陸伊利諾伊銀行激進地大額低息信貸擴張。且貸款主要由出售短期可轉讓大額定期存單及金融機構的隔夜存款來支持。在大量不良貸款率的攀升下，大陸銀行將要出售的傳言誘發機構投資者紛紛撤回存款使得大陸銀行陷入流動性危機。

二、90年代儲貸危機是歷次銀行危機對經濟拖累最淺的一次。危機由高利率及結構錯配下，息差大幅增加使得儲貸機構破產導致。為應對通脹而利率急升的壓力下，資產端折現價值大幅下降，而負債端受短期利率影響轉向貨幣市場基金。最終誘發儲蓄貸款機構轉向更多的投機性和高風險活動。

三、2008年金融危機為歷次銀行業危機以來影響程度最深的一次：信貸大幅收縮7.4%，經濟嚴重下滑5.2%，以及失業率大幅飆升2.9%。貨幣緊縮+監管不足下，房地產泡沫破裂觸發銀行危機。具體來看，聯儲大幅加息為預防通脹及房價上漲引發的資產泡沫擔憂。在此背景下次級貸款抵押證券面臨償付壓力，居民和金融機構開始大幅去槓桿導致風險迅速蔓延。雷曼兄弟過去通過高槓桿和次按來賺取巨額利潤，在金融危機浪潮下最終造成破產。

截至2022年底，矽谷銀行危機演化是由於持有大量持有至到期及可供出售證券總計高達93.08%，銀行在利率大漲後賬面損失擴大所給市場帶來的「恐慌」，而並非如「雷曼時期」出現的MBS信用問題。

目前市場流動性緊張壓力如何？

危機爆發後銀行流動性壓力指標迅速攀升。但目前來看，危機......

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