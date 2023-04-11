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資產VS負債

財金猛人追蹤 08:30 2023/04/11

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上文提到筆者在30歲前找到一個投資工具，為自己創造持續穩定的被動收入，而推動筆者發掘被動收入的力量，是金融風暴。

    點擊圖片放大

雖然97金融風暴時筆者年紀還小，但眼見身邊的大人們由享受生活到省吃儉用，頓時明白到天有不測之風雲，人有霎時之禍福的道理。社會經濟大環境的改變，甚至身體上的傷痛或者不能避免，但手上有足夠的現金流絕對可以減少事情發生時候的徬徨與擔心。

因此筆者讀大學的時候就選讀金融專業，透過學習專業知識、努力工作儲蓄、分析市況投資，還遇到一個「好資產」，讓自己踏上財務自由之路。在介紹「好資產」前，想先和讀者界定資產和負債的定義。

一般人會認為，擁有一層已承造按揭的自住物業就是資產，這個觀念是錯誤的。因為按揭是貸款的一種，會產生利息支出，每個月要運用現金流償還供款及利息，換言之，按揭自住物業不單止不是資產，而且更是負債。

&hellip；&hellip；更多內容，用戶請登入。

編輯 ：陳文政

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★
新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列，內容涵蓋股樓、中美政經形勢、股、樓投資、理財等範疇，並於首二季陸續上架，未成訂戶的朋友可以試閱價10元/月，便可無限瀏覽電子書架、《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。訂閱請按此

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撰文 : 胡寶兒 Capstone72創辦人

欄名 : 72致富法則

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