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藍籌股別妄想揸一世 李迅雷的生命周期論

財金猛人追蹤 16:15 2023/04/06

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中泰證券首席經濟學家李迅雷指出，中國經濟面臨外需走弱，以及出口負增長、內需不足、房地產走弱等負面因素，應該從擴大流動性的角度采取相應對策，讓經濟重新活起來。

李迅雷提出「廣義流動性」，即全面反映經濟狀況的，可以從人口的流動性、資本的流動性、貨物的流動性和訊息流作為衡量標準，並以此分析宏觀趨勢。

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貨幣並非流動性唯一標準

李迅雷指出，中國實體經濟現金流偏緊，地方政府、房地產等非金融企業的債務壓力大，同時，銀行等金融機構面臨「資產荒」，即雖有錢但缺可以配置的資產，貨幣空轉的現像十分明顯。

李迅雷直言，不論中美，都沒有一種增長模式能一勞永逸。貨幣政策從一般意義上講屬於總量政策，當全球從二戰之後延續至今的和平，促成全球資產規模空前大、人口規模空前多，勢必導致嚴重的區域經濟不平衡、貧富分化等結構性問題。這也是為何今年中國的貨幣政策要提「精準有力」。李迅雷說：

「我們的生命是有限的，超過100歲的人微乎其微，同樣，企業也有生命周期，通常比我們預想的要短，例如，在20世紀的20年代，《財富》500強公司的平均壽命是67年，而到了2015年，這些公司的平均年齡已經降到15年。」

所以，流動性是必須的。如果打算買入藍籌股，並持有一生，能夠獲得成功的概率微乎其微。

據統計：中國私營企業的平均壽命只有2.9年，中國每年約有100萬家私營企業破產倒閉，60%的企業將在5年內破產，85%的企業將在10年內消亡，能夠生存3年以上的企業只有10%，大型企業集團的平均壽命也只有7.8年。

李迅雷指出，朝代的更迭也是如此，短則幾十年，長則幾百年。原因在於時間久了，社會結構、經濟結構等都會扭曲。例如，清朝的滅亡根源在於它遠遠落後與西方的發展步伐了。

中國過多依賴於外需的盈利模式肯定持續不了多久，過度偏重於投資拉動的內需增長模式同樣難以持久。過去，出口和投資是保持中國經濟高增長的兩大法寶，出口有人口紅利優勢，投資有城鎮化進程加快的優勢，如今這兩大優勢都已經慢慢耗盡。

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報告來源：中泰證券

編輯：陳文政

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撰文 : 陳文政 Money Times

欄名 : 名家看法

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