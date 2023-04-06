憂銀行危機或未完 金價強勢畢呈 國際 21:50 2023/04/06 分享： 分享： 所謂「亂世買黃金」，金融市場因銀行危機惶恐不安，美國經濟邁向衰退的說法頻傳，黃金再受偏愛。而最近石油輸出國組織及盟友（OPEC+）減產和本周公布俗稱「小非農」的美國ADP就業人數遜預期等負面消息浪接浪，更助現貨金升穿2000美元關。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 經濟差需求弱 沙特減產不意外 2023/04/05 經濟差需求弱 沙特減產不意外 追究特朗普掩口費 未免小題大做 2023/04/04 追究特朗普掩口費 未免小題大做 曼聯賣盤恐告吹 班主堅拒「賤賣」 2023/04/03 曼聯賣盤恐告吹 班主堅拒「賤賣」 法企人幣結算LNG採購 美元霸權衰落？ 2023/04/02 法企人幣結算LNG採購 美元霸權衰落？ 臨床診斷AI化 醫療專家怎看？ 2023/03/30 臨床診斷AI化 醫療專家怎看？ 你可能感興趣 經濟差需求弱 沙特減產不意外 21:22 2023/04/05 經濟差需求弱 沙特減產不意外 追究特朗普掩口費 未免小題大做 21:31 2023/04/04 追究特朗普掩口費 未免小題大做 曼聯賣盤恐告吹 班主堅拒「賤賣」 22:34 2023/04/03 曼聯賣盤恐告吹 班主堅拒「賤賣」 最新專欄文章 國金札記 - 經濟差需求弱 沙特減產不意外 今日 經濟差需求弱 沙特減產不意外 經濟差需求弱 沙特減產不意外 2023/04/05 經濟差需求弱 沙特減產不意外 國金札記 - 追究特朗普掩口費 華府未免小題大做 2023/04/05 追究特朗普掩口費 華府未免小題大做 追究特朗普掩口費 未免小題大做 2023/04/04 追究特朗普掩口費 未免小題大做 國金札記 - 曼聯賣盤恐告吹 班主堅拒「賤賣」 2023/04/04 曼聯賣盤恐告吹 班主堅拒「賤賣」 經濟數據表現 經濟 金價 黃金 減息 澳洲央行 美國聯儲局 美元