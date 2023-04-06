憂銀行危機或未完 金價強勢畢呈

所謂「亂世買黃金」，金融市場因銀行危機惶恐不安，美國經濟邁向衰退的說法頻傳，黃金再受偏愛。而最近石油輸出國組織及盟友（OPEC+）減產和本周公布俗稱「小非農」的美國ADP就業人數遜預期等負面消息浪接浪，更助現貨金升穿2000美元關。

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