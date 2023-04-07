港股下周復活 焦點商湯阿里 財金專欄 2023/04/07 分享： 分享： 港股昨日好淡爭持，但全周下跌，結束連升三周走勢。不管是恒生指數還是國企指數都處於待變階段，而AI概念下周會成市場焦點，或是港股「復活」催化劑！因為商湯（00020）和阿里巴巴（09988）下周初會公布 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 復活股阿里 商湯拍住上 ？（第四版） 2023/04/06 復活股阿里 商湯拍住上 ？（第四版） 中字股實力談 - 9厘息吸引 中行買得過 2023/04/06 9厘息吸引 中行買得過 中字股實力談 - 業務將分拆 廣汽被低估 2023/04/05 業務將分拆 廣汽被低估 中字股實力談 - 汽車股落坑 未係上車時（第四版） 2023/04/04 汽車股落坑 未係上車時（第四版） 中字股實力談 - 建行極吸引 預測9厘息 2023/04/04 建行極吸引 預測9厘息 恒生指數 恒生中國企業指數 人工智能 北水流入 商湯－W（00020） 阿里巴巴－SW（09988） 馬雲 港股 成交 政治