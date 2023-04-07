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港股下周復活 焦點商湯阿里

財金專欄 2023/04/07

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港股昨日好淡爭持，但全周下跌，結束連升三周走勢。不管是恒生指數還是國企指數都處於待變階段，而AI概念下周會成市場焦點，或是港股「復活」催化劑！因為商湯（00020）和阿里巴巴（09988）下周初會公布

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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