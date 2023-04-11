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復星財富李曉翀：存儲股見底先兆

財金猛人追蹤 08:30 2023/04/11

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存儲芯片企業陸續公布季績，美光科技、三星電子最新業績雖未如理想，甚至遜預期，但無礙市場憧憬存儲周期正築底。

    點擊圖片放大

兩者分別公布業績後股價表現卻有不同程度的升幅，反映市場正在觀察存儲企業構築底的情況，能否在今年內完成。

三星此次只是業績快報，待稍後公布完整財報及指引，相信更易讓市場達成共識。

先兆一：存儲業下跌周期近兩年

存儲業之中，來自DRAM芯片的貢獻佔比最大。根據Yole統計，2021年存儲晶片市場規模1,670億美元，其中，DRAM芯片市場規模為940億美元，佔比逾半。

DRAM市場的競爭格局近五年亦十分清晰，就是三星、SK海力士及美光科技三強鼎立，根據調研機構IC Insights統計，三者在2022年市佔率達94%。

根據TrendForce數據，此次存儲業下行周期從2021年下半年開始，到目前下跌周期已近2年，DRAM芯片的現貨價格和合約價格已調整到接近上輪周期底部的位置，而DRAM該輪的價格下跌超60%，創歷史最大跌幅。

……更多內容，用戶請登入。

 （筆者為證監會持牌人，執筆之時，沒有持有上述股票。）

編輯：陳文政

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撰文 : 李曉翀 復星國際證券有限公司研究部助理副總裁

欄名 : 無寶不落

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