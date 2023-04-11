DWS：尋找動盪市場中的避風港

今年迄今為止，環球金融市場動蕩，加上聯儲局持續加息，我們認爲投資者資產配置中的兩個最佳避風港為黃金和2年期美國國債。

避風港的經典定義是指當出現尾部風險時，能讓您避免遭受巨大損失的資產。由於尾部風險有多種形式，因此沒有一種避風港可以涵蓋所有尾部風險。更重要的是，任何嚴重偏離基本情景的狀況都可能是一種風險，無論其偏離的方向是上行還是下行。

換言之：倘若投資組合過份注重防禦，從而高估未來風險（或低估未來機會），可能會因此錯過市場的周期性或風險資產反彈──這亦是一種風險。

做好兩手準備

不論核心情景所顯示的結果如何，我們都要為投資組合做好兩手準備，同時對沖兩種結果。

我們已習慣市場人士的抱怨，指現時要預測未來 12 個月的市場走勢，比以往任何時候都要困難，而實情確實如此，因為許多人經常高估重大政治事件對市場的影響，例如英國脫歐及特朗普在2016年當選美國總統等。

但市場最終關心的是企業盈利和估值，在大多數情況下，成為報章頭條的重大政治事件或自然災害，僅對市場造成輕微或短暫的影響。

通脹和利率亦是市場高度關注的問題，兩者現正面臨重大不利影響。

通脹高企 寬鬆年代結束

目前美國或歐洲的部分通脹和利率數據於過去數十年來從未如此高企。持續14至40年左右的寬鬆貨幣政策時代經已告一段落。因此，可以說大多數活躍基金經理，以及央行行長和監管機構，從未經歷現今的困局，譬如今年市場動盪和債券市場波幅創10年新高。

除了高通脹及數十年來最快的加息周期外，投資者現在還要擔憂金融市場的系統穩定性。

這就是我們偏好最經典避險資產— 黃金的原因。黃金是投資者在地緣政治風險、高通脹和金融體系承壓時感到安全的資產。

從投資組合的角度來看，我們亦偏好黃金，因為黃金一直以來並未與任何單一資產類別呈現高關聯性。例如，黃金在過去幾年與2年期美國國債收益率的關聯性最高（負相關），但兩者的關聯性在去年中斷。盡管實際收益率上升，但金價仍然向上。

我們認為高通脹將在短時間内持續並有利金價。盡管最近利率與黃金未呈現關聯性，但我們仍然認為實際利率不會如2022年般再次上漲，因為遲早會再度拖累金價。

我們偏好的另一個避險資產是2年期美國國債。首先，2年期美國國債流動性高且價格風險較小，去年利率大幅抬升，但同時亦帶來4%的收益率。而且2年期美國國債期限較短，利率風險可控。

雖然我們相信美元對外國投資者的吸引力逐漸下降，但過程將較漫長。短期美國國債仍然是對沖今年風險的最佳選擇。

作者：DWS 首席投資總監 Björn Jesch

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