瑞信邵志銘：中資電訊股「攻守兼備」

瑞信大中華區首席投資總監兼董事總經理邵志銘在接受《Money Times》專訪時表示，相信中國經濟重啟的投資主題可持續至第二季末，板塊方面，看好中資電訊股、科網股、旅遊復甦股。

邵志銘認為，中資電訊股屬於既有增長，又有防守性的板塊。

「在目前複雜多變的環境下，由於中資電訊股具防守性，加上估值平、派息高，又有增長，所以備受追捧，並不是純粹受惠國企估值重估的因素。」

他指出，中資電訊股估值偏低，加上目前其雲業務、數據中心業務獲市場看好，為盈利增長展望帶來結構性支持。

另一方面，由於外資早前已全數減持，所以當大市波動，外資也無法透過沽售中資電訊股套現，故該板塊的防守性增加。

科網板塊方面，邵志銘指出，目前看到市場對中資科網股的信心正在回來，因為內地政府現時的首要任務是刺激經濟、推動就業，創造新的投資機遇，相信短綫來說，大型監管將不會重臨，因要重整企業的信心。

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「去年12月政府已經提出要支持民營經濟，現在就是實行的時候，來提升市場的信心。」

此外，邵志銘表示，看好科企的盈利增長展望上調，加上企業加大對未來的投資，長綫來說有助推動盈利增長。另一方面，市場資金正在流入中國，在MSCI中國指數當中，科網股佔比約3成，料將對科網股構成支持。

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