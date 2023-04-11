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券商看好賭股 無懼勞工短缺

研究報告 10:19 2023/04/11

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澳門第一季賭收報捷，加上復活節旅客量大增，市場上調濠賭板塊第二季預期，特別是「五一黃金周」旅客表現，建議買入運營良好、資產負債表穩健及具長遠上升潛力的濠賭股來捕捉升浪。

澳門3月博彩收入按年增近2.5倍至127.4億元（澳門元‧下同），為2020年1月以來最高；第一季累計賭收346.4億元，按年大增95%，並恢復至2019年同期的45%。摩根大通指，在此亮麗賭收下，除了澳博控股 （00880） 以外的5間賭企均可錄得亮麗的自由現金流（Free Cash Flow，FCF），且遠超同期的資本開支及融資成本。這意味住各企的EBITDA均可有好表現。

摩根大通亦繪畫出本輪濠賭板塊上升周期的「四步曲」：

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大摩：需求增長比人手問題更看重

剛過去的復活節，澳門人流暢旺，可惜市場消息指出，澳門因人手短缺，旅遊承載力未能完全恢復，澳門的娛樂場被迫關閉數以千計的酒店客房，並削減如客房服務等賓客服務，而澳門娛樂場的部分五星級酒店房可供預訂的客房不到一半。這導致濠賭板塊上周四全綫下挫。

摩根士丹利指出，澳門服務業人手短缺的問題早在農厝新年假期時已發生，而各企亦早已持續加聘人手，只是未足以趕及在復活節令所有酒店客房投入運作。更重要的是，參考農厝新年假期經驗，該行相信在現有工加班配合下，賭企在「五一黃金周」有能力保持絕大部分酒店客房投入運作。

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摩根士丹利續指，4月首周的日均訪澳旅客約爲7萬人次，較2、3月份數據進一步上升，看好需求增長疊加酒店客房供應短缺，可以提高賭企的定價能力，體現於已售客房平均房價（Average Daily Rate，ADR）及賭枱日均收入，並提升利潤率。

雖然澳門旅遊業在復活節期間稍有甩轆，但向好處看，各企將因應市況迅速增聘人手，加上第二季續有新濠影滙第二期、澳門銀河第三期等新設施按計劃開幕，餘下來的旺季仍有能力「接財神」。

市場預測將上調 締造上升空間

既然各企EBITDA均見好轉，短綫炒上如何決定哪股會跑出呢？摩根大通就認為投資者會着眼於EBITDA相較疫情前的好轉程度，而這會利好美高梅中國 （02282） 及永利澳門 （01128） ，因為兩企過去較大營收來自貴賓廳，而貴賓廳業務的EBITDA利潤率僅得中場業務的4分之1，令兩企在今次濠賭業復甦的進程中享受更大的轉型紅利。

濠賭股短綫具炒作概念，長綫的上升趨勢同樣值得伺機部署。摩根大通預期2023年全年賭收可恢復至2019年的50%，而2024年賭收則進一步恢復至2019年的68%。同時，賭企經歷3年節流後，行業的固定成本開支最終可較疫情前低10%至15%左右，加上娛樂施設的增設改建令濠賭業容量比2019年多出20%，兩項因素可帶動行業EBITDA在2023年恢復至疫情前56%，並在2023年起超越疫情前水平。

如果事情發展順利，按照摩根大通的目標價，除了澳博控股以外的5間賭企股價均有接近4成升幅。選股方面，摩根大通首選股是......

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撰文 : 陳煒傑 MONEY TIMES

欄名 : 券商有路捉

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