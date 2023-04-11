  • 24°C
香港時間 : 2023411日 (週二) 10:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

第2季港股投資攻略 建銀國際薦10大金股（附券商目標價）

研究報告 10:18 2023/04/11

分享：

分享：

建銀國際發表研究報告預計，港股第2季先升後回，指數於18500至21500點上落，又推薦4大主綫和10大金股。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

建銀國際指，第2季借助通脹階段性回落，美聯儲有望暫停或結束加息，並逐步調整量化緊縮節奏，但年內快速轉換到減息的障礙仍然很大。

外部衝擊依然是港股第2季面臨的主要風險，而5至6月將是重要的風險窗口。矽谷銀行及瑞信事件是全球金融系統最脆弱的鏈條，高利率維持更長時間的情境下，未來中小銀行、非銀機構及商業地產等領域金融風險散點爆發的情況仍難以避免。隨着日本央行行長換屆及美國債務上限問題關鍵日期臨近，主權債務風險不容忽視，無風險利率潛在大幅波動將給市場帶來新的不穩定性。

隨着銀行放貸意願和融資條件收緊，歐美經濟衰退的風險將進一步加劇，周期敏感的風險資產將承受下行壓力。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

受惠估值優勢以及逐步改善的基本面和政策環境，港股下行空間相對有限，但2022年業績整體低於預期，未來需要更多盈利復甦支持，才能看到上行空間

綜合考慮內外環境，預計港股在2季度大致先升後跌......

 ；

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★
新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列，內容涵蓋股樓、中美政經形勢、股、樓投資、理財等範疇，並於首二季陸續上架，未成訂戶的朋友可以試閱價10元/月，便可無限瀏覽電子書架、《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。訂閱請按此

...

撰文 : 林斯凱 MoneyTimes

欄名 : 券商有路捉

最新專欄文章

券商看好賭股 無懼勞工短缺
今日
券商看好賭股 無懼勞工短缺
大摩推10股 第二季布陣（附目標價）
2023/04/07
大摩推10股 第二季布陣（附目標價）
戰略性布局 三板塊價值股（第三版）
2023/04/07
戰略性布局 三板塊價值股（第三版）
港股迎金色4月 券商薦三條主綫
2023/04/06
港股迎金色4月 券商薦三條主綫
高息股未必要長坐 券商教最佳操作
2023/04/06
高息股未必要長坐 券商教最佳操作
目標價 三一國際（00631） 紫金礦業（02899） 安踏體育（02020） 敏實集團（00425） 華潤啤酒（00291） 恒生指數 減息 阿里巴巴 加息

上一篇文章

券商看好賭股 無懼勞工短缺

下一篇文章

花旗：中國市場可成避風港 首選名單增1收息股（持續更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

高息股未必要長坐 券商教最佳操作
高息股未必要長坐 券商教最佳操作
花旗第二季薦4股（附盈利預測）
花旗第二季薦4股（附盈利預測）
銀行危機後 美國要衰退了嗎？歷史話你知......
銀行危機後 美國要衰退了嗎？歷史話你知......
信証挑選13隻央企改革受惠股 有4隻熱門收息股（持續更新）
信証挑選13隻央企改革受惠股 有4隻熱門收息股（持續更新）
戰略性布局 三板塊價值股（第三版）
戰略性布局 三板塊價值股（第三版）
大摩推10股 第二季布陣（附目標價）
大摩推10股 第二季布陣（附目標價）