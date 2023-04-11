第2季港股投資攻略 建銀國際薦10大金股（附券商目標價）

建銀國際發表研究報告預計，港股第2季先升後回，指數於18500至21500點上落，又推薦4大主綫和10大金股。

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建銀國際指，第2季借助通脹階段性回落，美聯儲有望暫停或結束加息，並逐步調整量化緊縮節奏，但年內快速轉換到減息的障礙仍然很大。

外部衝擊依然是港股第2季面臨的主要風險，而5至6月將是重要的風險窗口。矽谷銀行及瑞信事件是全球金融系統最脆弱的鏈條，高利率維持更長時間的情境下，未來中小銀行、非銀機構及商業地產等領域金融風險散點爆發的情況仍難以避免。隨着日本央行行長換屆及美國債務上限問題關鍵日期臨近，主權債務風險不容忽視，無風險利率潛在大幅波動將給市場帶來新的不穩定性。

隨着銀行放貸意願和融資條件收緊，歐美經濟衰退的風險將進一步加劇，周期敏感的風險資產將承受下行壓力。

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受惠估值優勢以及逐步改善的基本面和政策環境，港股下行空間相對有限，但2022年業績整體低於預期，未來需要更多盈利復甦支持，才能看到上行空間。

綜合考慮內外環境，預計港股在2季度大致先升後跌......

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