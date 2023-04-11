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歐元目標1.12美元

財金專欄 2023/04/11

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歐央行首席經濟師連恩警告，區內食品價格高企，對推升整體物價風險不能忽視。對於5月4日議息會，市場現估計歐央行仍很大機會加息0.25厘。法國總統馬克龍與歐盟委員會主席馮德萊恩相繼訪華，市場關注能否促使俄

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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