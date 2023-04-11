英鎊長遠看好 財金專欄 2023/04/11 分享： 分享： 上周英鎊上破1.25美元心理關口相信不會是個別情況。看好英鎊與英經濟沒太大關係，重點是全球去美元化有多嚴重。近期不單中國與多國達成以互相貨幣作貿易結算協議，印度與馬來西亞也棄美元結算。美滙指數中，歐元 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 去美元化削加息對美元刺激 今日 去美元化削加息對美元刺激 歐元目標1.12美元 今日 歐元目標1.12美元 日圓目標128 今日 日圓目標128 澳元徘徊66至69美仙 今日 澳元徘徊66至69美仙 紐元阻力位65美仙 今日 紐元阻力位65美仙 你可能感興趣 去美元化削加息對美元刺激 今日 01:00 去美元化削加息對美元刺激 歐元目標1.12美元 今日 01:00 歐元目標1.12美元 日圓目標128 今日 01:00 日圓目標128 最新專欄文章 去美元化削加息對美元刺激 今日 去美元化削加息對美元刺激 加元徘徊1.33至1.36 今日 加元徘徊1.33至1.36 紐元阻力位65美仙 今日 紐元阻力位65美仙 澳元徘徊66至69美仙 今日 澳元徘徊66至69美仙 日圓目標128 今日 日圓目標128 中國 經濟 美國 美元 政治 指數 銀行 加息 日本 外滙