上周英鎊上破1.25美元心理關口相信不會是個別情況。看好英鎊與英經濟沒太大關係，重點是全球去美元化有多嚴重。近期不單中國與多國達成以互相貨幣作貿易結算協議，印度與馬來西亞也棄美元結算。美滙指數中，歐元

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