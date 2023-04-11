油組減產把紐約期油價格重推上80美元水平。日本能源嚴重依賴進口，這或會令日本貿赤以至通脹進一步轉差，使日央行不能再維持寬鬆貨幣政策。美國面對銀行事故後，料就是要再加息幅度也有限，加上全球去美元化愈演愈

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