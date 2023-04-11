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澳元徘徊66至69美仙

財金專欄 2023/04/11

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澳央行上周終停加息，但澳央行強調這只屬暫時性，要先看看之前加息對當地經濟帶來的影響再作決定。市場估計澳央行仍有多一次0.25厘的加幅，是次加息周期才見頂。受惠於油組減產油價上升，料對整體商品價格以至商

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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