澳元徘徊66至69美仙 財金專欄 2023/04/11 分享： 分享： 澳央行上周終停加息，但澳央行強調這只屬暫時性，要先看看之前加息對當地經濟帶來的影響再作決定。市場估計澳央行仍有多一次0.25厘的加幅，是次加息周期才見頂。受惠於油組減產油價上升，料對整體商品價格以至商 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 去美元化削加息對美元刺激 今日 去美元化削加息對美元刺激 歐元目標1.12美元 今日 歐元目標1.12美元 英鎊長遠看好 今日 英鎊長遠看好 日圓目標128 今日 日圓目標128 紐元阻力位65美仙 今日 紐元阻力位65美仙 你可能感興趣 去美元化削加息對美元刺激 今日 01:00 去美元化削加息對美元刺激 歐元目標1.12美元 今日 01:00 歐元目標1.12美元 英鎊長遠看好 今日 01:00 英鎊長遠看好 最新專欄文章 去美元化削加息對美元刺激 今日 去美元化削加息對美元刺激 加元徘徊1.33至1.36 今日 加元徘徊1.33至1.36 紐元阻力位65美仙 今日 紐元阻力位65美仙 日圓目標128 今日 日圓目標128 英鎊長遠看好 今日 英鎊長遠看好 中國 經濟 美國 美元 政治 指數 銀行 加息 日本 外滙