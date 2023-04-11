繼紐央行上周大舉加息半厘後，紐元息率現高企5.25厘並成為七大貨幣中最高息貨幣。雖如此，但不代表紐元便能看高一綫。當地第四季GDP按季收縮0.6%，首季受水災及風災打擊料經濟亦難逃收縮厄運。大舉加息料

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