加元徘徊1.33至1.36

過去兩周加元顯著升。最先是受惠於市場對美國加息周期快見頂預測，繼而受惠於油組的減產行動為油價帶來支持。假使紐約期油價格能於80美元穩守，不再跌返3月中近64美元低位，料加元於1.36兌1美元也應找到支

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