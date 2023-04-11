加元徘徊1.33至1.36 財金專欄 2023/04/11 分享： 分享： 過去兩周加元顯著升。最先是受惠於市場對美國加息周期快見頂預測，繼而受惠於油組的減產行動為油價帶來支持。假使紐約期油價格能於80美元穩守，不再跌返3月中近64美元低位，料加元於1.36兌1美元也應找到支 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 去美元化削加息對美元刺激 今日 去美元化削加息對美元刺激 歐元目標1.12美元 今日 歐元目標1.12美元 英鎊長遠看好 今日 英鎊長遠看好 日圓目標128 今日 日圓目標128 澳元徘徊66至69美仙 今日 澳元徘徊66至69美仙 你可能感興趣 去美元化削加息對美元刺激 今日 01:00 去美元化削加息對美元刺激 歐元目標1.12美元 今日 01:00 歐元目標1.12美元 英鎊長遠看好 今日 01:00 英鎊長遠看好 最新專欄文章 去美元化削加息對美元刺激 今日 去美元化削加息對美元刺激 紐元阻力位65美仙 今日 紐元阻力位65美仙 澳元徘徊66至69美仙 今日 澳元徘徊66至69美仙 日圓目標128 今日 日圓目標128 英鎊長遠看好 今日 英鎊長遠看好 中國 經濟 美國 美元 政治 指數 銀行 加息 日本 外滙