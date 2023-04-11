去美元化削加息對美元刺激

隨全球減用美元交易，可想像日後就是聯儲局加息對美元帶來的刺激料將減弱。

全球去美元化的消息不絕於耳，每周也有新發展。最新情況是，印度於上周宣布與馬來西亞達成協議，用雙方貨幣作貿易結算把美元排除在外。

而在

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