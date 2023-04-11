去美元化削加息對美元刺激 財金專欄 2023/04/11 分享： 分享： 隨全球減用美元交易，可想像日後就是聯儲局加息對美元帶來的刺激料將減弱。 全球去美元化的消息不絕於耳，每周也有新發展。最新情況是，印度於上周宣布與馬來西亞達成協議，用雙方貨幣作貿易結算把美元排除在外。 而在 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元目標1.12美元 今日 歐元目標1.12美元 英鎊長遠看好 今日 英鎊長遠看好 日圓目標128 今日 日圓目標128 澳元徘徊66至69美仙 今日 澳元徘徊66至69美仙 紐元阻力位65美仙 今日 紐元阻力位65美仙 你可能感興趣 歐元目標1.12美元 今日 01:00 歐元目標1.12美元 英鎊長遠看好 今日 01:00 英鎊長遠看好 日圓目標128 今日 01:00 日圓目標128 最新專欄文章 加元徘徊1.33至1.36 今日 加元徘徊1.33至1.36 紐元阻力位65美仙 今日 紐元阻力位65美仙 澳元徘徊66至69美仙 今日 澳元徘徊66至69美仙 日圓目標128 今日 日圓目標128 英鎊長遠看好 今日 英鎊長遠看好 中國 經濟 美國 美元 政治 指數 銀行 加息 日本 外滙