澳洲按兵不動 減息言之尚早

澳洲儲備銀行（即澳洲央行）上周二（4日）暫停加息，利率維持於3.6厘，為歐美銀行危機爆發以來首個暫停加息的發達國家。澳洲這次按兵不動，某程度是意料之內，卻令市場開始憧憬減息將是澳央的下一步行動，甚至幻想其他發達國家也已離減息不遠。

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