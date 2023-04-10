澳洲按兵不動 減息言之尚早 國際 21:59 2023/04/10 分享： 分享： 澳洲儲備銀行（即澳洲央行）上周二（4日）暫停加息，利率維持於3.6厘，為歐美銀行危機爆發以來首個暫停加息的發達國家。澳洲這次按兵不動，某程度是意料之內，卻令市場開始憧憬減息將是澳央的下一步行動，甚至幻想其他發達國家也已離減息不遠。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 憂銀行危機或未完 金價強勢畢呈 2023/04/06 憂銀行危機或未完 金價強勢畢呈 經濟差需求弱 沙特減產不意外 2023/04/05 經濟差需求弱 沙特減產不意外 追究特朗普掩口費 未免小題大做 2023/04/04 追究特朗普掩口費 未免小題大做 曼聯賣盤恐告吹 班主堅拒「賤賣」 2023/04/03 曼聯賣盤恐告吹 班主堅拒「賤賣」 法企人幣結算LNG採購 美元霸權衰落？ 2023/04/02 法企人幣結算LNG採購 美元霸權衰落？ 你可能感興趣 憂銀行危機或未完 金價強勢畢呈 21:50 2023/04/06 憂銀行危機或未完 金價強勢畢呈 經濟差需求弱 沙特減產不意外 21:22 2023/04/05 經濟差需求弱 沙特減產不意外 追究特朗普掩口費 未免小題大做 21:31 2023/04/04 追究特朗普掩口費 未免小題大做 最新專欄文章 國金札記 - 銀行危機或未完「亂世買金」避險？ 2023/04/07 銀行危機或未完「亂世買金」避險？ 國金札記 - 經濟差需求弱 沙特減產不意外 2023/04/06 經濟差需求弱 沙特減產不意外 國金札記 - 追究特朗普掩口費 華府未免小題大做 2023/04/05 追究特朗普掩口費 華府未免小題大做 國金札記 - 曼聯賣盤恐告吹 班主堅拒「賤賣」 2023/04/04 曼聯賣盤恐告吹 班主堅拒「賤賣」 國金札記 - 法企人幣結算LNG採購 美元霸權衰落？ 2023/04/03 法企人幣結算LNG採購 美元霸權衰落？ 貨幣政策 澳洲央行 減息 加息 議息 通脹 CPI 澳洲