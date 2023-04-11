Web3在港爆熱 本周多場盛事出台

香港要打造成國際創科中心，財爺陳茂波大力推動第三代互聯網（Web3）；據知，Web3本周在港爆熱，多場盛事出台，全球華人首5大的交易平台、錢包、虛擬資產發行商、主要穩定幣商，本周全部雲集香港。

陳德霖掌

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