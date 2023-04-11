Web3在港爆熱 本周多場盛事出台 財金專欄 2023/04/11 分享： 分享： 香港要打造成國際創科中心，財爺陳茂波大力推動第三代互聯網（Web3）；據知，Web3本周在港爆熱，多場盛事出台，全球華人首5大的交易平台、錢包、虛擬資產發行商、主要穩定幣商，本周全部雲集香港。 陳德霖掌 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 消費券+「開心香港」 全方位振經濟 2023/04/06 消費券+「開心香港」 全方位振經濟 有政戲 - 大灣區專員退休 接任人有何新任務？ 2023/04/04 大灣區專員退休 接任人有何新任務？ 有政戲 - 海南擬變免稅天堂 挑戰港「購物天堂」？ 2023/04/03 海南擬變免稅天堂 挑戰港「購物天堂」？ 有政戲 - 關愛隊夥中資推地區服務 區會勢改革 2023/03/31 關愛隊夥中資推地區服務 區會勢改革 有政戲 - 輸入外勞惹勞資角力 政府怎拆彈？ 2023/03/30 輸入外勞惹勞資角力 政府怎拆彈？ 香港 陳茂波 區塊鏈 陳德霖