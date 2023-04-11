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阿里京東拼多多打折入貨機會

研究報告 06:00 2023/04/11

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2023年，京東 （09618） 高調推出「百億補貼」，阿里巴巴 （09988） 快速跟進，接連推出了「五星價格力」（給低價商家更多流量傾斜）、「99特賣頻道」（類9.9包郵的價低量大的日常消費品頻道）等舉措，拼「性價比」。所以，今年很大可能是電商股較差的年份，但很大可能也是入貨的年份。

電商股目前實際情況可能比預期的還要再差些，具體來看：


（1）綫下管道對綫上反噬。
1-2月，社零總額增長快速修復到了+3.5%，而綫上實物零售增速反而由4Q的6.4%放緩到了5.3%。目前的趨勢來看，2023年內反彈力度依舊是餐飲&到店 > 綫下實物、綫上實物。

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同時，可選商品消費整體的復甦雖然如期到來，但服裝鞋帽和化妝品增速從12月-12%~-19%，迅速反彈到1-2月的+5.4%和+3.8%。但淘系平台上，服飾和美妝同期仍在以10%+的速度下滑。

這裏表明綫上管道可能並沒有吃到可選復甦的紅利，但也可能是阿里巴巴自身的問題。

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（2）電商競爭格局惡化。
從4Q的業績中已初現端倪，4Q泛電商公司整體行銷費用同比降幅已從二、三季度時的-7%縮窄到了-2%，可見電商已在開始重啟投入周期，暫時的躺平已經過去。

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撰文 : 陳建仁

欄名 : 大行視角

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