長假後港股仍爭持 光大證券：經濟基本面向好續撑港股

港股長假後重開，經歷上周窄幅下跌，今早恒指曾升逾400點，曾升寡穿20700點水平。對於港股短期表現，大行光大證券認為，內地經濟基本面向好，將繼續支持港股。

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從早前公布的資料來看，內地經濟依然處於穩步復甦的狀態，服務業PMI持續高於製造業，顯示出服務業修復斜率更高。光大證券指出，當前中國經濟仍處於復甦態勢中，中央經濟工作會議強調提振信心、擴大內需、高品質發展，預計將有進一步的財政和貨幣政策出台利好市場。

反觀美國，高利率對其經濟的負面影響逐步顯現，經濟景氣度持續下滑。從歷史上來看在中國經濟景氣度維持強勁同時美國經濟景氣度向下的兩次時間段，A股市場依靠國內強勁的經濟基本面均取得了較為良好的表現，但港股容易受到中美關係及海外市場的影響，漲跌表現不一。

內地經濟基本面向好 續支持港股

內地超預期降准、海外銀行暴雷、油價持續下跌，都體現出當前全球經濟衰退預期加強，投資者對當前市場擔憂，導致港股一季度呈現高開低走的趨勢，目前估值較低。但長期來看，考慮到美國通脹壓力減輕，美聯儲加息已進入尾聲，海外流動性邊際上得到緩解；國內方面，本周許多公司發布首季度財報數據，目前已有超50家公司公告2023年首季度淨利潤預增、續盈或同比扭虧，國內經濟基本面向好，或將繼續支持港股。

光大證券又指出，當前消費已從生存性消費轉向發展型消費，醫療消費、教育、文化娛樂等公共服務業有望成為消費主綫。此外，隨著中國經濟增長水準逐步恢複，居民收入也會持續增加，從而改善消費需求，帶動整體消費行業上行。

新一輪技術革命開始 數字經濟將成全年投資主綫

在板塊方面，抓住AI革命機遇，看好數字經濟行業。近一個月以來，市場熱錢湧向Al、ChatGPT 概念股，AI需求火熱帶動了一系列終端需求，包括MR、智慧音箱等。

雖然ChatGPT引起的科技倫理、網路安全、智慧財產權等系列問題需要關注，也必須受到相關部門監管，但並不影響科技行業將在未來全球技術產業投資中持續引領市場這一趨勢。目前全球性AI產業趨勢曙光初現，在ChatGPT的示範效應推動下，新一輪技術革命已經開始，數字經濟有望成為全年投資主綫，元宇宙、半導體、電腦等板塊將受益。

報告來源：光大證券

編輯：錢家鋒

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