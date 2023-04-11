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內房股爆發 機會真的來臨？

財金 19:00 2023/04/11

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內房股集體爆發，為近期表現相當勇猛的板塊。但與此同時隨著房地產市場的回暖，市場對房地產市場的分歧在增大。那麽，房地產市場復甦的態勢究竟如何？後續的走勢如何？本文將用近期出爐的數據與各位讀者細細拆解。

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市場的分歧在於：樂觀者認為房地產市場已經見底，過去幾年房企拿地規模收縮導致供給端顯著收縮，只要房地產稍有復甦，景氣度就能顯著上升。悲觀者認為房地產市場見底是短期的，購房者因疫情的「 疤痕效應」，購買力釋放只是一次性的，一季度的銷售好轉沒有持續性。

對於房地產市場機會，半夏投資李蓓屬於樂觀的那派，她認為，當前的房地產存在「十年一遇」的投資機會，

「地產股=2016年初的煤炭股」

大行高盛也認為中國地產美元債存在「高回報機會」，4月11日，媒體報道稱，高盛資管亞洲固定收益主管Salman Niaz在接受采訪時表示，中國地產美元債或將帶來高回報，在重振樓市的各項措施下，此前面臨困境的房企業務將得到改善。Niaz指，房企的基本面將隨著業務前景和經營環境的改善而有所提升。

「在我們看來，無論是尚未違約的、還是一些已經違約的民營房企，都有提供高回報的機會。」

......

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撰文 : 劉雅文 MoneyTimes

欄名 : 內房拆局

宏觀分析 市場動向 內地物業 疫情 家居 見底 經濟 債券 恒大

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