石油組織拋出減產炸彈 油價上漲減息似無望

市場捱過心驚膽顫的 Mad March，本以為可趁復活假期喘口氣，卻另迎來衝擊 — 石油業突然出現一絲動靜，將全球目光從加息上拉回來。

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月初，石油輸出國組織成員國（OPEC+）宣布，自5月開始將每天減產超過160萬桶/日後，措施將維持至今年底。消息傳出後直接推高布倫特原油（Brent Crude）價格升8.3%，每桶86美元以上；美國西德克薩斯中質原油（WTI）價格升0.4%，每桶80.71美元。

預期石油需求下降 OPEC+搶先減產自保

石油輸出國組織（Organisation of the Petroleum Exporting Countrie；又稱OPEC）由13個主要石油輸出國組成的聯盟，成員包括伊朗、伊拉克、科威特、沙特阿拉伯、委內瑞拉、阿爾及利亞、剛果、利比亞、尼日利亞及阿拉伯聯合酋長國。時至今日，俄羅斯與中國等非組織成員國亦有參與決策的機會，統稱為OPEC+。

根據OPEC+的聲明，今次減產原因是出於政治緊張局勢升温及原油需求下降的考量，尤其現時全球經濟前景不明朗，加上近期金融體系穩定性備受質疑，不得不做出這個決定。但值得留意的是，這項決議並非於組織例會上定案的，反映成員國預計原油價格將出現下跌，尤其上月美國及中國的製造業表現疲軟的情況下，組織成員國需採取這項｢緊急措施｣，即透過減產控制可能遭受的損失。

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編輯：陳文政

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