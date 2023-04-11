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中銀高耀豪：料債券牛市將於年內出現

財金猛人追蹤 18:00 2023/04/11

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銀行板塊雖在3月發生個別風險事件，但在美國聯儲局及瑞士央行果斷措施下，阻止了風險擴散，市場氣氛再度回穩，金融市場穩定下來，聯儲局及其他央行繼續加息。惟中銀香港個人數字金融產品部資深財富策略師高耀豪指，今年債券市場與去年有三大不同之處，並預計債券牛市將於年內出現。

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高耀豪認為：

市場情況不會因此而徹底改變，因為牛市並非因個別風險事件得以解決而出現，應該是伴隨着經濟改善、通脹真正下行等的因素才再現。

他續指出：

  • 信貸市場緊張是加息周期中必然發生的事情。
  • 因為緊縮貨幣政策的目標，就是透過增加借貸成本，從而降低經濟需求，借貸成本上升最終會引起或多或少的信貸問題。
  • 於加息周期末段，市場對壞消息的反應往往更敏感，3月發生的個別風險事件令市場的風險情緒瞬間上漲，便證明了這個情況。

因此，投資者應繼續採取防守性及低波幅投資策略。踏入第二季，高耀豪認為......

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

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...

撰文 : 高耀豪 中銀香港個人數字金融產品部資深財富策略師

欄名 : 名家看法

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