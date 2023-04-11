搜狗進軍AI領域 誓要打造國產OpenAI

中國再有互聯網領軍人宣布正式踏足AI大模型領域。搜狗公司前CEO王小川發布公開信，正式宣布創建中國版OpenAI公司「百川智能」。

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王小川卸任CEO後一度專注在生命科學和醫學領域，ChatGPT風行全球，改變了他的人生軌跡，他盛贊OpenAI的成功是技術理想主義的勝利，亦指出搜狗未盡的使命在機器掌握了語言後終於可以實現。王小川說：

「很多朋友認可我的技術理想主義和技術驅動的創業經驗，鼓勵和支持我做中國的OpenAI，也有很多搜狗和非搜狗的技術大拿，主動申請參與組隊，甚至帶資入組。」

他指出，百川智能籌建未夠兩個月，已有多位技術合伙人和領軍人物加入，到4月底將會有近50人的精英團隊。

中國第三位互聯網巨頭宣布入局

ChatGPT為人工智能公司OpenAI於2022年11月推出的聊天機器人，上綫短短5天，注冊用戶數就超過100萬，上綫兩個月後，用戶破億，成為史上增長最快的消費者應用。

AI風潮勢不可擋，互聯網巨頭紛紛宣布進軍有關領域。原美團聯合創始人王慧文、創新工場董事長兼首席執行官李开复在早前相繼宣布籌辦中國版的ChatGPT。王小川將是行業內第三個巨頭宣布進軍AI領域。

據內媒報道，百川智能是一家研發並提供通用人工智能服務的中國公司，旨在打造中國版的OpenAI基礎大模型及顛覆性上層應用。

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資料來源：綜合內媒報道

編輯：陳文政

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