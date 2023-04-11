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滙豐第二季薦7股

研究報告 19:18 2023/04/11

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滙豐證券最新評級出爐，下文將歸納4月10日至11日滙豐證券公布的最新數據，7隻股票評級皆是「買入（Buy）」。其中包括新奧能源 （02688） 、中國燃氣 （00384） ，以及中國海洋石油 （00883） 等實力股，下文詳述看好原因。

專訪 神準策略師邵志銘 料港股反攻22700【下一頁

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奈雪的茶 （02150）

滙豐指出，2022年奈雪的茶業績遜於預期，收入按年持平，淨虧損爲4.7億元人民幣，該行預期虧損爲2.85億元人民幣。但年內淨開業251家門店，符合該行預期的250家。收入遜預期主因公司持續優化其產品價格以吸引更多客戶，導致每張訂單的平均售價降低。

管理層提出在2023年淨開600家門店，並且實現不低於5%淨利潤率的強勁業績指引抵消上述負面影響。但該行認爲這一指引或難以實現，因公司在今年第一季度只淨開了45家店。對於2023年/2024年，該行現預測公司將開設500家/350家商店，淨利潤率將分別擴大至3.5%/5.7%（該行此前預期爲2.8%/4.8%）。目標價從7.3元上調47%至10.7元。
 

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新奧能源 （02688）

滙豐表示新奧為他們能源版塊的首選股之一，看好新奧能源在非天然氣轉型方面的行業領導地位，以及在ESG方面的努力，維持買入評級，目標價144元。
 

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中國燃氣 （00384）

滙豐指出，中國燃氣的股價在過去幾年一直受壓，主要原因是農村煤改氣的大量資本支出，影響了應收賬款與現金流。預計其2023年3月財年的業績將進一步改善，目標價14.7元。
 

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華潤燃氣 （01193）

在強勁的銷量增長和美元利潤率回升的推動下，滙豐預期華潤燃氣將在2023年跑贏同業。華潤燃氣在同業中對一二線城市的敞口最大，因此相對專注於向商業客戶（包括酒店、機場、寫字樓、供熱、數據中心等）銷售天然氣。滙豐預期相關數據呈周期性上升，上調華潤燃氣評級，由「持有」改為「買入」，目標價34元。

更多內容，用戶請登入。

報告來源：滙豐

編輯：陳文政

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撰文 : 陳文政 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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