大和：招商局港口現金流佳 可保高單位數股息率（持續更新）

歐美銀行業危機紓緩後，美國公布的強勁3月就業數據，惟上周公布的美國3月通脹較預期低，落速度有驚喜，令聯儲局5月議息機率忽高忽低。惟至截稿前止，聯儲局5月加息加息0.25厘的機率回升至78%（點擊圖片放大），而其後聯邦基金利率維持在5至5.25厘一段時間的機會較高。

專訪 瑞士百達陳東+渣打鄭子豐 談內地經濟新形勢【下一頁】

延伸閱讀：景順趙耀庭：3層面顯示美聯儲離暫停加息已不遠

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無論如何，面對環球金融市場複雜多變，讀者除了注意股息率5.5厘或以上的收息股之外，也不宜忽視收息股的每股派息增長能力。

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4月17日：

【01：00】Prada，普拉達 （01913） 2023年預測股息率雖然不足3厘，而且股息需要扣除意大利預扣稅，但是其品牌價值及歐美業務早在去年已步入復甦，加上今年有中國業務延續復甦動力，因此每股派息具增長動力，長綫持有價值不低。更多關於普拉達的分析，詳見：【普拉達業務前景】【普拉達本身估值修復空間】【港同業季績及估值比較】

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4月16日：

【15：00】2023年預測股息率約7厘的招商局港口 （00144） ，屬股價及股息率對經濟周期敏感的高息股。大和近日發表的研究報告指，招商局港口雖仍面對宏觀不確定因素，但其港口費率仍在緩慢增長，認為其高單位數的股息收益率屬於可持續，維持其「買入」評級，只是將其目標價由17.5元調低至16元。

大和續表示，憑藉健康的現金流，招商局港口已承諾股息分派比率不少於40%。基於2022年業績遜預期以及最新的吞吐量和港口費率增長假設，大和雖將招商局港口2023至2024年的每股盈測分別下調21%至24%，但大和仍認為......

4月14日：

【06：00】屬收息股之一的內險股，過去兩年受累內房債務危機之餘，也受疫情窒礙產品銷售活動。不過，野村近日發表的報告預計，中國太平 （00966） 今年新業務價值將增長4.8%，主要受儲蓄型保險產品的啟動銷售「開門紅」復甦帶來的支持，加上......

【02：00】香港與內地在今年2月初恢復全面通關的利好作用，逐步浮現，過去受疫情影響的收息股如本地零售股及收租股，有望加快恢復每股派息增長動力。六福集團 （00590） 昨晚公布，截至今年3月止的2023財年第四季度，零售銷售整體同店銷售增長轉負為正至83%。

其中，黃金產品同店銷售增長92%。季內，港澳市場的同店銷售增長，從上一季度的下跌反彈至增長124%，主要因通關後港澳的旅客人流及消費大幅改善......

4月13日：

【16：00】內房股因債務危機而「收息股魅力」下降，幸而國際評級機構惠譽最新發表的報告指，今年來內地房地產市場已顯現企穩迹象，預期受惠於經濟持續復甦、政府支持舉措，以及去年同期的低基數，樓市温和回暖勢頭將在第二季延續。

惠譽又預期，若內房行業復甦勢頭持續，國有房企及少數未出險的民營房企將成為主要受惠者，因為這些企業的財務實力更為雄厚，能夠啟動新項目並為市場補充待售房源。

不過，惠譽預計，房地產銷售趨穩，不會拉動出險房企顯著復甦，特別是......

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【14：00】摩根大通除了發表在今日【13：45】提及的本港地產股相關報告之外，近日亦有就熱門收息股內銀股發表報告，分析詳見：【下一頁】

【13：45】香港地產及收租股為港人傳統收息股，惟其派息潛力與香港物業前景關係密切。摩根大通最新發表報告指，近期香港二手樓和一手樓交易疲軟，提供一個吸納新地 （00016） 的機會，並認為新地基本面被市場低估，維持其「增持」的投資評級，目標價131元。

摩通預計，發展商的主要新盤項目，將在復活節假期後的短期內恢復，當前住宅價格的積極勢頭，已經受到按揭利率穩定和經濟活動改善前景的支持。

摩通表示......

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更多關於4月第二周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

記者：蕭悅潾

藍籌相關券商看法，詳見：【中電控股】【滙豐控股】【港鐵】【金沙中國】【藍籌收租股】【三大中資電訊股】【工行建行中行農行】

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