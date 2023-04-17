  • 24°C
香港時間 : 2023417日 (週一) 02:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

大和：招商局港口現金流佳 可保高單位數股息率（持續更新）

研究報告 01:01 2023/04/17

分享：

分享：

歐美銀行業危機紓緩後，美國公布的強勁3月就業數據，惟上周公布的美國3月通脹較預期低，落速度有驚喜，令聯儲局5月議息機率忽高忽低。惟至截稿前止，聯儲局5月加息加息0.25厘的機率回升至78%（點擊圖片放大），而其後聯邦基金利率維持在5至5.25厘一段時間的機會較高。

專訪 瑞士百達陳東+渣打鄭子豐 談內地經濟新形勢【下一頁

延伸閱讀：景順趙耀庭：3層面顯示美聯儲離暫停加息已不遠

（請點擊圖片放大）

    點擊圖片放大
    +6
    +5

無論如何，面對環球金融市場複雜多變，讀者除了注意股息率5.5厘或以上的收息股之外，也不宜忽視收息股的每股派息增長能力。

－－－－－－－－－－－－－－－

4月17日：

【01：00】Prada，普拉達 （01913） 2023年預測股息率雖然不足3厘，而且股息需要扣除意大利預扣稅，但是其品牌價值及歐美業務早在去年已步入復甦，加上今年有中國業務延續復甦動力，因此每股派息具增長動力，長綫持有價值不低。更多關於普拉達的分析，詳見：【普拉達業務前景】【普拉達本身估值修復空間】【港同業季績及估值比較

（請點擊圖片放大）

    點擊圖片放大
    +5
    +4

（請點擊圖片放大）

4月16日：

【15：00】2023年預測股息率約7厘的招商局港口 （00144） ，屬股價及股息率對經濟周期敏感的高息股。大和近日發表的研究報告指，招商局港口雖仍面對宏觀不確定因素，但其港口費率仍在緩慢增長，認為其高單位數的股息收益率屬於可持續，維持其「買入」評級，只是將其目標價由17.5元調低至16元。

大和續表示，憑藉健康的現金流，招商局港口已承諾股息分派比率不少於40%。基於2022年業績遜預期以及最新的吞吐量和港口費率增長假設，大和雖將招商局港口2023至2024年的每股盈測分別下調21%至24%，但大和仍認為......

4月14日：

【06：00】屬收息股之一的內險股，過去兩年受累內房債務危機之餘，也受疫情窒礙產品銷售活動。不過，野村近日發表的報告預計，中國太平 （00966） 今年新業務價值將增長4.8%，主要受儲蓄型保險產品的啟動銷售「開門紅」復甦帶來的支持，加上......

【02：00】香港與內地在今年2月初恢復全面通關的利好作用，逐步浮現，過去受疫情影響的收息股如本地零售股及收租股，有望加快恢復每股派息增長動力。六福集團 （00590） 昨晚公布，截至今年3月止的2023財年第四季度，零售銷售整體同店銷售增長轉負為正至83%。

其中，黃金產品同店銷售增長92%。季內，港澳市場的同店銷售增長，從上一季度的下跌反彈至增長124%，主要因通關後港澳的旅客人流及消費大幅改善......

4月13日：

【16：00】內房股因債務危機而「收息股魅力」下降，幸而國際評級機構惠譽最新發表的報告指，今年來內地房地產市場已顯現企穩迹象，預期受惠於經濟持續復甦、政府支持舉措，以及去年同期的低基數，樓市温和回暖勢頭將在第二季延續。

惠譽又預期，若內房行業復甦勢頭持續，國有房企及少數未出險的民營房企將成為主要受惠者，因為這些企業的財務實力更為雄厚，能夠啟動新項目並為市場補充待售房源。

不過，惠譽預計，房地產銷售趨穩，不會拉動出險房企顯著復甦，特別是......

延伸閱讀：出口勝預期 ING彭藹嬈：強彈或難維持 惟撑Q1 GDP

【14：00】摩根大通除了發表在今日【13：45】提及的本港地產股相關報告之外，近日亦有就熱門收息股內銀股發表報告，分析詳見：【下一頁

【13：45】香港地產及收租股為港人傳統收息股，惟其派息潛力與香港物業前景關係密切。摩根大通最新發表報告指，近期香港二手樓和一手樓交易疲軟，提供一個吸納新地 （00016） 的機會，並認為新地基本面被市場低估，維持其「增持」的投資評級，目標價131元。
摩通預計，發展商的主要新盤項目，將在復活節假期後的短期內恢復，當前住宅價格的積極勢頭，已經受到按揭利率穩定和經濟活動改善前景的支持。

摩通表示......

欲更詳盡分析及圖解，訂戶可登入繼續瀏覽。

更多關於4月第二周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁

記者：蕭悅潾

藍籌相關券商看法，詳見：【中電控股】【滙豐控股】【港鐵】【金沙中國】【藍籌收租股】【三大中資電訊股】【工行建行中行農行

延伸閱讀：虎年處處通應驗 兔年又如何

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★

新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列，內容涵蓋股樓、中美政經形勢、股、樓投資、理財等範疇，並於首二季陸續上架，未成訂戶的朋友可以試閱價10元/月，便可無限瀏覽電子書架、《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。訂閱請按此

...

撰文 : 蕭悅潾 Money Times

欄名 : 收息股追蹤

相關文章

景順趙耀庭：3層面顯示美聯儲離暫停加息已不遠
今日
景順趙耀庭：3層面顯示美聯儲離暫停加息已不遠
港股原來有一隻超值奢侈品股（第三版）
2023/04/16
港股原來有一隻超值奢侈品股（第三版）
出口勝預期 ING彭藹嬈：強彈或難維持 惟撑Q1 GDP
2023/04/15
出口勝預期 ING彭藹嬈：強彈或難維持 惟撑Q1 GDP
近9厘息內銀股 股價利好檢閱（附摩根大通目標價）
2023/04/15
近9厘息內銀股 股價利好檢閱（附摩根大通目標價）
迎消費券 藍籌收租股比併（第三版）
2023/04/10
迎消費券 藍籌收租股比併（第三版）

你可能感興趣

景順趙耀庭：3層面顯示美聯儲離暫停加息已不遠
今日 00:06
景順趙耀庭：3層面顯示美聯儲離暫停加息已不遠
港股原來有一隻超值奢侈品股（第三版）
16:30 2023/04/16
港股原來有一隻超值奢侈品股（第三版）
出口勝預期 ING彭藹嬈：強彈或難維持 惟撑Q1 GDP
15:22 2023/04/15
出口勝預期 ING彭藹嬈：強彈或難維持 惟撑Q1 GDP

最新專欄文章

惠譽：內房回暖勢頭將延續 惟難拉動出險房企復甦（持續更新）
2023/04/14
惠譽：內房回暖勢頭將延續 惟難拉動出險房企復甦（持續更新）
信証挑選13隻央企改革受惠股 有4隻熱門收息股（持續更新）
2023/04/07
信証挑選13隻央企改革受惠股 有4隻熱門收息股（持續更新）
大摩：料NIM趨勢將是銀行表現關鍵（持續更新）
2023/03/31
大摩：料NIM趨勢將是銀行表現關鍵（持續更新）
中金：中移動資本開支增速緩 助現金流穩步向好（持續更新）
2023/03/25
中金：中移動資本開支增速緩 助現金流穩步向好（持續更新）
加息趨緩 銀公主席孫煜：對港銀業淨息差正面因素漸減（持續更新）
2023/03/18
加息趨緩 銀公主席孫煜：對港銀業淨息差正面因素漸減（持續更新）
目標價 每股派息 普拉達（01913） 本港地產股 招商局港口（00144） 加息 美國聯儲局 議息 貨幣政策 收租股

下一篇文章

滙豐第二季薦7股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

近9厘息內銀股 股價利好檢閱（附摩根大通目標價）
近9厘息內銀股 股價利好檢閱（附摩根大通目標價）
滙豐第二季薦7股
滙豐第二季薦7股
中金4月港股策略配置
中金4月港股策略配置
AI股點炒有跡尋 騰訊升1倍機會又來了
AI股點炒有跡尋 騰訊升1倍機會又來了
阿里京東拼多多打折入貨機會
阿里京東拼多多打折入貨機會
美國衰退要來了？衰退對港美股的啟示
美國衰退要來了？衰退對港美股的啟示