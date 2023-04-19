摩通：中移動具3賣點成行業首選（持續更新）

歐美銀行業危機紓緩後，美國公布的強勁3月就業數據，惟上周公布的美國3月通脹較預期低，滑落速度有驚喜，令聯儲局5月議息機率忽高忽低。惟至截稿前止，聯儲局5月加息加息0.25厘的機率回升至78%（點擊圖片放大），而其後聯邦基金利率維持在5至5.25厘一段時間的機會較高。

專訪 瑞士百達陳東+渣打鄭子豐 談內地經濟新形勢【下一頁】

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無論如何，面對環球金融市場複雜多變，讀者除了注意股息率5.5厘或以上的收息股之外，也不宜忽視收息股的每股派息增長能力。

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4月19日：

【19：30】聯通 （00762） 昨日收市後公布的今年首季業績遜市場預期，摩根大通最新發表報告指，聯通EBITDA（除息稅折舊及攤銷前溢利）及純利分別較於市場預期低約6%和9%，縱使其移動和寬帶業務穩定，但由於產業互聯網和雲計算收入在季內急遽減速，總服務收入按年增長由去年8%放緩至今年首季的6%。

摩通預計，在聯通業績公布後，市場會對其盈利預測進行負面修正，並指聯通仍然是該行在「電訊三雄」中最不偏好的選擇，因為其明年預測約6厘股息率，為行業中最低，而中國移動 （00941） 及中國電信 （00728） 則......

【17：00】美國加息周期近尾聲，令市場對滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 等銀行股持續擴闊息差的能力存疑。摩根士丹利最新發表的研究報告預料，短期港元息差受壓，但因分銷展望而維持對滙豐及渣打的「增持」投資評級，並將滙豐目標價由64.4元調升至65.2元，而渣打目標價為79.7元。

摩根士丹利續表示，亞洲區銀行今年開局穩固，正注視滙豐的資本回報，雖然HIBOR（香港銀行同業拆息）走低屬負面，但是留意到港銀的財富管理及保險銷售強勁，市場活動收入支持收入增長。

摩根士丹利指，滙豐股本回報率正提升......

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【09：00】內險股在過去兩年多，因受新冠疫情及內房債務危機夾擊，而「收息股魅力」大減。不過，里昂最新發表研究報告預料，內險公司因低基數效應及儲蓄產品銷售改善，而在今首季新業務價值（NBV）增長正面，惟質量較低，對其增長能否持續仍存疑。

里昂預料，中國人壽 （02628） 、中國平安 （02318） 及新華保險 （01336） 首季NBV均錄得中單位數增長，而中國太平 （00966） 錄得低雙位數增長。里昂續表示......

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4月18日：

【18：00】據彭博綜合券商預測，料今、明兩年預測股息率有望保持在約7厘水平的中石油 （00857） ，獲高盛列入確信買入名單，並重申其「買入」的投資評級，目標價6.5元。

高盛將中石油視為每桶80美元以上石油的長期看漲期權，又料這個價格將持續到2025年，隨着油價繼續徘徊在每桶80美元以上的時間更長，料公司強勁現金流將轉化為股息和潛在股票回購。高盛認為，在全球層面而言，中石油估值仍吸引，目前中石油H股股價折算相當於油價每桶69美元。

對於中石油今年第一季業績，高盛預計......

【16：15】人民幣滙價影響高息中資股吸引力，而在中國公布優於市場預期的今年首季GDP數據後，ING銀行大中華經濟師彭藹嬈博士（Dr Iris Pang）最新報告預計，人民幣應在GDP數據公布後走強，因比較中美經濟基本面，中國經濟今年會愈走愈強，而美國經濟較大機會持續放緩，料此對人民幣滙率的影響會在第二季浮現。

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ING更預測，美元兌人民幣滙率在2023年底為6.5。更多關於中國今年首季GDP分析，詳見：【下一頁】

【13：15】隨着美國加息周期愈來愈接近尾聲，市場對熱門收息股滙豐 （00005） 的擴闊息差能力存疑。摩根大通最新發表的研究報告亦預測滙豐首季經調整稅前利潤（PBT）將見頂，並將其投資評級從「增持」下調至「中性」，目標價由66元相應下調至61元。

摩通指，考慮到每股盈利及資本回報的潛在下行風險，目前對地區性銀行抱審慎態度，預計淨息差以按年基礎計，今年將見頂，而市場預期......

【09：15】隨着賭客重新回流澳門，滙豐環球研究近日研究報告根據壓力測試重新評估博彩股的市場份額，當中上調新濠國際 （00200） 旗下新濠影滙的收入及EBITDA（除息稅折舊及攤銷前溢利）預測，惟下調澳博 （00880） 旗下上葡京的收入預測；另略為上調銀娛 （00027） 收入及EBITDA預測，惟削減對其博彩收入預測，但上調非博彩收入預測。

滙豐環研也提及近期對美高梅中國 （02282） 的視察，令該行更為相信其相對於2019年水平，更有能力捍衛市場份額的增長，因此雖然將美高梅明年收入預測維持不變，但其上調其盈利預測。

不過，基於宏觀不確定性及澳門勞工問題等，滙豐環研對今年下半年賭收預測大致不變，對2024及2025財年中場收入預測，則由之前相當於2019年的88%及101%水平，輕微提高至......

4月17日：

【17：30】美銀最新報告除了上中石油 （00857） 目標價（詳見今日【16：30】報道）之外，亦將中石化 （00386） 目標價由4.8元調升至6元，指其可能進一步增加派息及股票回購力度，並料其今年首季盈利將按年跌18%至190億元人民幣。

此外，國資委日前表示鼓勵國有企業通過提高派息或股票回購，為股東提供更多資本回報，而中石油及中石化均有響應。美銀指，中石油及中石化......

【17：00】濠賭股隨防疫措施解除，而有望再展「收息股魅力」。高盛對濠賭股最新看法，詳見：【下一頁】

【16：30】中資石油股為股價較波動的高息股，而美銀最新發表的研究報告預計，受惠於需求及利潤率回升，推動煉油板塊改善，加上OPEC減產刺激油價回穩，因此將中石油 （00857） 2023至2025年稅後淨利潤預測，分別上調至約1,151.9億、1,209.3億及958.1億元人民幣，並相應亦將目標價由4.8元調升至6元。

美銀更估計，中石油今年首季度盈利將......

【12：00】曾為熱門收息股的內房股，因債務危機及中國經濟增長放慢，而暫時失去「收息股魅力」。不過，內房行業漸見復甦，券商對行業最新看法，詳見：【下一頁】

【01：00】Prada，普拉達 （01913） 2023年預測股息率雖然不足3厘，而且股息需要扣除意大利預扣稅，但是其品牌價值及歐美業務早在去年已步入復甦，加上今年有中國業務延續復甦動力，因此每股派息具增長動力，長綫持有價值不低。更多關於普拉達的分析，詳見：【普拉達業務前景】【普拉達本身估值修復空間】【同業季績及估值比較】

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4月16日：

【15：00】2023年預測股息率約7厘的招商局港口 （00144） ，屬股價及股息率對經濟周期敏感的高息股。大和近日發表的研究報告指，招商局港口雖仍面對宏觀不確定因素，但其港口費率仍在緩慢增長，認為其高單位數的股息收益率屬於可持續，維持其「買入」評級，只是將其目標價由17.5元調低至16元。

大和續表示，憑藉健康的現金流，招商局港口已承諾股息分派比率不少於40%。基於2022年業績遜預期以及最新的吞吐量和港口費率增長假設，大和雖將招商局港口2023至2024年的每股盈測分別下調21%至24%，但大和仍認為......

4月14日：

【06：00】屬收息股之一的內險股，過去兩年受累內房債務危機之餘，也受疫情窒礙產品銷售活動。不過，野村近日發表的報告預計，中國太平 （00966） 今年新業務價值將增長4.8%，主要受儲蓄型保險產品的啟動銷售「開門紅」復甦帶來的支持，加上......

【02：00】香港與內地在今年2月初恢復全面通關的利好作用，逐步浮現，過去受疫情影響的收息股如本地零售股及收租股，有望加快恢復每股派息增長動力。六福集團 （00590） 昨晚公布，截至今年3月止的2023財年第四季度，零售銷售整體同店銷售增長轉負為正至83%。

其中，黃金產品同店銷售增長92%。季內，港澳市場的同店銷售增長，從上一季度的下跌反彈至增長124%，主要因通關後港澳的旅客人流及消費大幅改善......

4月13日：

【16：00】內房股因債務危機而「收息股魅力」下降，幸而國際評級機構惠譽最新發表的報告指，今年來內地房地產市場已顯現企穩迹象，預期受惠於經濟持續復甦、政府支持舉措，以及去年同期的低基數，樓市温和回暖勢頭將在第二季延續。

惠譽又預期，若內房行業復甦勢頭持續，國有房企及少數未出險的民營房企將成為主要受惠者，因為這些企業的財務實力更為雄厚，能夠啟動新項目並為市場補充待售房源。

不過，惠譽預計，房地產銷售趨穩，不會拉動出險房企顯著復甦，特別是......

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【14：00】摩根大通除了發表在今日【13：45】提及的本港地產股相關報告之外，近日亦有就熱門收息股內銀股發表報告，分析詳見：【下一頁】

【13：45】香港地產及收租股為港人傳統收息股，惟其派息潛力與香港物業前景關係密切。摩根大通最新發表報告指，近期香港二手樓和一手樓交易疲軟，提供一個吸納新地 （00016） 的機會，並認為新地基本面被市場低估，維持其「增持」的投資評級，目標價131元。

摩通預計，發展商的主要新盤項目，將在復活節假期後的短期內恢復，當前住宅價格的積極勢頭，已經受到按揭利率穩定和經濟活動改善前景的支持。

摩通表示......

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更多關於4月第二周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

記者：蕭悅潾

藍籌相關券商看法，詳見：【中電控股】【滙豐控股】【港鐵】【金沙中國】【藍籌收租股】【三大中資電訊股】【工行建行中行農行】

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