滙豐環球：明年濠賭收重返疫前近9成水平（持續更新）

歐美銀行業危機紓緩後，美國公布的強勁3月就業數據，惟上周公布的美國3月通脹較預期低，滑落速度有驚喜，令聯儲局5月議息機率忽高忽低。惟至截稿前止，聯儲局5月加息加息0.25厘的機率回升至78%（點擊圖片放大），而其後聯邦基金利率維持在5至5.25厘一段時間的機會較高。

專訪 瑞士百達陳東+渣打鄭子豐 談內地經濟新形勢【下一頁】

延伸閱讀：景順趙耀庭：3層面顯示美聯儲離暫停加息已不遠

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無論如何，面對環球金融市場複雜多變，讀者除了注意股息率5.5厘或以上的收息股之外，也不宜忽視收息股的每股派息增長能力。

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4月18日：

【09：15】隨着賭客重新回流澳門，滙豐環球研究近日研究報告根據壓力測試重新評估博彩股的市場份額，當中上調新濠國際 （00200） 旗下新濠影滙的收入及EBITDA（除息稅折舊及攤銷前溢利）預測，惟下調澳博 （00880） 旗下上葡京的收入預測；另略為上調銀娛 （00027） 收入及EBITDA預測，惟削減對其博彩收入預測，但上調非博彩收入預測。

滙豐環研也提及近期對美高梅中國 （02282） 的視察，令該行更為相信其相對於2019年水平，更有能力捍衛市場份額的增長，因此雖然將美高梅明年收入預測維持不變，但其上調其盈利預測。

不過，基於宏觀不確定性及澳門勞工問題等，滙豐環研對今年下半年賭收預測大致不變，對2024及2025財年中場收入預測，則由之前相當於2019年的88%及101%水平，輕微提高至......

4月17日：

【17：30】美銀最新報告除了上中石油 （00857） 目標價（詳見今日【16：30】報道）之外，亦將中石化 （00386） 目標價由4.8元調升至6元，指其可能進一步增加派息及股票回購力度，並料其今年首季盈利將按年跌18%至190億元人民幣。

此外，國資委日前表示鼓勵國有企業通過提高派息或股票回購，為股東提供更多資本回報，而中石油及中石化均有響應。美銀指，中石油及中石化......

【17：00】濠賭股隨防疫措施解除，而有望再展「收息股魅力」。高盛對濠賭股最新看法，詳見：【下一頁】

【16：30】中資石油股為股價較波動的高息股，而美銀最新發表的研究報告預計，受惠於需求及利潤率回升，推動煉油板塊改善，加上OPEC減產刺激油價回穩，因此將中石油 （00857） 2023至2025年稅後淨利潤預測，分別上調至約1,151.9億、1,209.3億及958.1億元人民幣，並相應亦將目標價由4.8元調升至6元。

美銀更估計，中石油今年首季度盈利將......

【12：00】曾為熱門收息股的內房股，因債務危機及中國經濟增長放慢，而暫時失去「收息股魅力」。不過，內房行業漸見復甦，券商對行業最新看法，詳見：【下一頁】

【01：00】Prada，普拉達 （01913） 2023年預測股息率雖然不足3厘，而且股息需要扣除意大利預扣稅，但是其品牌價值及歐美業務早在去年已步入復甦，加上今年有中國業務延續復甦動力，因此每股派息具增長動力，長綫持有價值不低。更多關於普拉達的分析，詳見：【普拉達業務前景】【普拉達本身估值修復空間】【同業季績及估值比較】

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4月16日：

【15：00】2023年預測股息率約7厘的招商局港口 （00144） ，屬股價及股息率對經濟周期敏感的高息股。大和近日發表的研究報告指，招商局港口雖仍面對宏觀不確定因素，但其港口費率仍在緩慢增長，認為其高單位數的股息收益率屬於可持續，維持其「買入」評級，只是將其目標價由17.5元調低至16元。

大和續表示，憑藉健康的現金流，招商局港口已承諾股息分派比率不少於40%。基於2022年業績遜預期以及最新的吞吐量和港口費率增長假設，大和雖將招商局港口2023至2024年的每股盈測分別下調21%至24%，但大和仍認為......

4月14日：

【06：00】屬收息股之一的內險股，過去兩年受累內房債務危機之餘，也受疫情窒礙產品銷售活動。不過，野村近日發表的報告預計，中國太平 （00966） 今年新業務價值將增長4.8%，主要受儲蓄型保險產品的啟動銷售「開門紅」復甦帶來的支持，加上......

【02：00】香港與內地在今年2月初恢復全面通關的利好作用，逐步浮現，過去受疫情影響的收息股如本地零售股及收租股，有望加快恢復每股派息增長動力。六福集團 （00590） 昨晚公布，截至今年3月止的2023財年第四季度，零售銷售整體同店銷售增長轉負為正至83%。

其中，黃金產品同店銷售增長92%。季內，港澳市場的同店銷售增長，從上一季度的下跌反彈至增長124%，主要因通關後港澳的旅客人流及消費大幅改善......

4月13日：

【16：00】內房股因債務危機而「收息股魅力」下降，幸而國際評級機構惠譽最新發表的報告指，今年來內地房地產市場已顯現企穩迹象，預期受惠於經濟持續復甦、政府支持舉措，以及去年同期的低基數，樓市温和回暖勢頭將在第二季延續。

惠譽又預期，若內房行業復甦勢頭持續，國有房企及少數未出險的民營房企將成為主要受惠者，因為這些企業的財務實力更為雄厚，能夠啟動新項目並為市場補充待售房源。

不過，惠譽預計，房地產銷售趨穩，不會拉動出險房企顯著復甦，特別是......

延伸閱讀：出口勝預期 ING彭藹嬈：強彈或難維持 惟撑Q1 GDP

【14：00】摩根大通除了發表在今日【13：45】提及的本港地產股相關報告之外，近日亦有就熱門收息股內銀股發表報告，分析詳見：【下一頁】

【13：45】香港地產及收租股為港人傳統收息股，惟其派息潛力與香港物業前景關係密切。摩根大通最新發表報告指，近期香港二手樓和一手樓交易疲軟，提供一個吸納新地 （00016） 的機會，並認為新地基本面被市場低估，維持其「增持」的投資評級，目標價131元。

摩通預計，發展商的主要新盤項目，將在復活節假期後的短期內恢復，當前住宅價格的積極勢頭，已經受到按揭利率穩定和經濟活動改善前景的支持。

摩通表示......

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更多關於4月第二周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

記者：蕭悅潾

藍籌相關券商看法，詳見：【中電控股】【滙豐控股】【港鐵】【金沙中國】【藍籌收租股】【三大中資電訊股】【工行建行中行農行】

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