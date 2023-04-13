經濟復甦尋寶 行業強弱分明

中國經濟目前復甦動能不弱，但仍處於早期階段。當中，服務業快速改善，工業生產平穩恢復。而建築投資相關高頻指標如水泥、鋼鐵等需求改善則見放緩。留意行業的趨勢，或有助大家發掘投資的機遇。

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2023年經濟復甦 受三股力量支撑

這分別是2022年「大財政」的滯後效果、 2023年政策進一步發力、經濟內生動力釋放。

企業經營和居民就業漸改善

當前，貨幣與信貸投放大幅擴張，房地產銷售也趨於回暖，企業經營和居民就業逐步改善，這3條綫索均指向未來經濟將進一步恢復。

生產性服務業景氣續改善

3月最新的PMI顯示，生產性服務業景氣繼續改善，經營活動指數達到61%的高景氣區間；消費性服務業景氣雖然按月有所回落，但依然是歷史同期的最高值。

其中，零售、運輸、商務服務、餐飲、旅遊等服務業的景氣度處於歷史同期的90%分位數以上。

《2023年電子書系列》層出不窮

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