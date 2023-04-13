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經濟復甦尋寶 行業強弱分明（第三版）

研究報告 21:10 2023/04/13

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中國經濟目前復甦動能不弱，但仍處於早期階段。當中，服務業快速改善，工業生產平穩恢復。而建築投資相關高頻指標如水泥、鋼鐵等需求改善則見放緩。留意行業的趨勢，或有助大家發掘投資的機遇。

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2023年經濟復甦  受三股力量支撑

這分別是2022年「大財政」的滯後效果、 2023年政策進一步發力、經濟內生動力釋放。

 

企業經營和居民就業漸改善

當前，貨幣與信貸投放大幅擴張，房地產銷售也趨於回暖，企業經營和居民就業逐步改善，這3條綫索均指向未來經濟將進一步恢復。

 

生產性服務業景氣續改善

3月最新的PMI顯示，生產性服務業景氣繼續改善，經營活動指數達到61%的高景氣區間；消費性服務業景氣雖然按月有所回落，但依然是歷史同期的最高值。

其中，零售、運輸、商務服務、餐飲、旅遊等服務業的景氣度處於歷史同期的90%分位數以上。

 

《2023年電子書系列》層出不窮
新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列，內容涵蓋股樓、中美政經形勢、股、樓投資、理財等範疇，並於首二季陸續上架，未成訂戶的朋友可以試閱價10元/月，便可無限瀏覽電子書架、《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。訂閱請按此

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撰文 : 葉麗雯

欄名 : 券商有路捉

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