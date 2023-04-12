宏橋袋9厘息今年重拾增長 財金專欄 2023/04/12 分享： 分享： 港股昨日是一個多月以來第三度挑戰50天綫，料今周繼續在這綫爭持。而中國宏橋（01378）同樣面對平均綫阻力，但業績最壞時刻已過去，今年盈利可以恢復增長，加上估值在板塊最低，預測息率更可高達9厘，有力重 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 北水湧入撑起港股 恒指明日再戰50綫（第四版） 2023/04/11 北水湧入撑起港股 恒指明日再戰50綫（第四版） 中字股實力談 - 港股下周復活 焦點商湯阿里 2023/04/07 港股下周復活 焦點商湯阿里 中字股實力談 - 復活股阿里 商湯拍住上 ？（第四版） 2023/04/06 復活股阿里 商湯拍住上 ？（第四版） 中字股實力談 - 9厘息吸引 中行買得過 2023/04/06 9厘息吸引 中行買得過 中字股實力談 - 業務將分拆 廣汽被低估 2023/04/05 業務將分拆 廣汽被低估 每股盈利 每股資產淨值 每股派息 市盈率 市帳率 中國宏橋（01378） 人民幣 板塊 美元