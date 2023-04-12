宏橋袋9厘息今年重拾增長

港股昨日是一個多月以來第三度挑戰50天綫，料今周繼續在這綫爭持。而中國宏橋（01378）同樣面對平均綫阻力，但業績最壞時刻已過去，今年盈利可以恢復增長，加上估值在板塊最低，預測息率更可高達9厘，有力重

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