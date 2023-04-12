王光亞昔來港批房策 夏寶龍又如何？ 財金專欄 2023/04/12 分享： 分享： 「房屋問題既是民生問題，也是個經濟問題，處理不當，也會演化成為一個政治問題。」時任港澳辦主任王光亞2011年6月來港考察時，兩度暗批港府在房屋問題上做得不足。結果，時任特首曾蔭權在當年10月，宣布恢復 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - Web3在港爆熱 本周多場盛事出台 2023/04/11 Web3在港爆熱 本周多場盛事出台 有政戲 - 消費券+「開心香港」 全方位振經濟 2023/04/06 消費券+「開心香港」 全方位振經濟 有政戲 - 大灣區專員退休 接任人有何新任務？ 2023/04/04 大灣區專員退休 接任人有何新任務？ 有政戲 - 海南擬變免稅天堂 挑戰港「購物天堂」？ 2023/04/03 海南擬變免稅天堂 挑戰港「購物天堂」？ 有政戲 - 關愛隊夥中資推地區服務 區會勢改革 2023/03/31 關愛隊夥中資推地區服務 區會勢改革 政治 夏寶龍 王光亞 中國 香港 李家超 曾蔭權 劏房 居屋 公屋