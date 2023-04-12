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王光亞昔來港批房策 夏寶龍又如何？

財金專欄 2023/04/12

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「房屋問題既是民生問題，也是個經濟問題，處理不當，也會演化成為一個政治問題。」時任港澳辦主任王光亞2011年6月來港考察時，兩度暗批港府在房屋問題上做得不足。結果，時任特首曾蔭權在當年10月，宣布恢復

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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