俄羅斯經濟反彈 足證制裁沒用？ 財金專欄 2023/04/12 分享： 分享： 國際貨幣基金組織（IMF）即將公布對俄羅斯經濟的最新預測，料當地去年只有溫和衰退，今年國內生產總值（GDP）有望輕微回升，明年甚至出現健康增長。如此樂觀的預測，難免令人聯想到歐美對莫斯科的制裁沒用。 俄 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 俄羅斯經濟反彈 足證制裁沒用？ 2023/04/11 俄羅斯經濟反彈 足證制裁沒用？ 國金札記 - 澳洲按兵不動 減息言之尚早 2023/04/11 澳洲按兵不動 減息言之尚早 國金札記 - 銀行危機或未完「亂世買金」避險？ 2023/04/07 銀行危機或未完「亂世買金」避險？ 國金札記 - 經濟差需求弱 沙特減產不意外 2023/04/06 經濟差需求弱 沙特減產不意外 國金札記 - 追究特朗普掩口費 華府未免小題大做 2023/04/05 追究特朗普掩口費 華府未免小題大做 GDP 俄羅斯 戰爭 制裁 國際貨幣基金組織 歐元