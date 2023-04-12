俄羅斯經濟反彈 足證制裁沒用？

國際貨幣基金組織（IMF）即將公布對俄羅斯經濟的最新預測，料當地去年只有溫和衰退，今年國內生產總值（GDP）有望輕微回升，明年甚至出現健康增長。如此樂觀的預測，難免令人聯想到歐美對莫斯科的制裁沒用。

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