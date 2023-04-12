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六大內銀股息高穩中求進！

財金專欄 02:30 2023/04/12

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復活節長假期之後美股較港股早一晚復市，繼續小幅上落，道指升一百點納指則微跌，反映出市場仍較為關心加息未完，上周五發表美國就業報告基本上符合預期，即是勞工市場已沒有那麽熾熱，然而也未至於有利於息口提早到

...

撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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