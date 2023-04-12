六大內銀股息高穩中求進！ 財金專欄 02:30 2023/04/12 分享： 分享： 復活節長假期之後美股較港股早一晚復市，繼續小幅上落，道指升一百點納指則微跌，反映出市場仍較為關心加息未完，上周五發表美國就業報告基本上符合預期，即是勞工市場已沒有那麽熾熱，然而也未至於有利於息口提早到 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 如何從紛亂世情看清本質？ 2023/04/07 如何從紛亂世情看清本質？ 投資坐標 - 資金輪流轉主調仍在！ 2023/04/05 資金輪流轉主調仍在！ 投資坐標 - 地緣政治新局：我方風景線仍佳！ 2023/04/04 地緣政治新局：我方風景線仍佳！ 投資坐標 - 人心難測：「養鬼仔」又如何？ 2023/03/31 人心難測：「養鬼仔」又如何？ 投資坐標 - 優良業績還要看後續力！ 2023/03/29 優良業績還要看後續力！ 紫金礦業（02899） 中國石油化工股份（00386） 交通銀行（03328） 中國銀行（03988） 建設銀行（00939） 工商銀行（01398） H股 A股 宏觀分析 港股