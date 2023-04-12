ING：中國首季GDP出爐後 政府或推2刺激措施（第二版）

中國全年5%的經濟增長目標定調不變，距離4月18日公布中國首季國內生產總值（GDP）日子不遠，有券商和銀行的前瞻報告推出，其中ING銀行預期中國外部需求增長放緩，或會損害出口和製造業活動，料中國首季GDP達到3.8%。

ING銀行相信，政府推出的刺激措施，應該會進一步穩定製造業的勞動力需求，從而刺激在中國經濟居民購房需求，並預計今年新房價格將適度上漲，這將通過財富效應進一步刺激零售銷售。

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因此，該行料中國2023年第二季GDP增速可達到6%。不過，該銀行繼續維持對中國全年GDP增長5%的目標。

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第二版

ING銀行認為，中國第一季GDP數據出爐後，政府或會推出兩項刺激措施，包括基建和消費，詳細分析見下文：

（1）基建：中國為了保持5%全年經濟增長，當局需要加強基建投資，其中地鐵路綫和增加5G基站已於計劃之內。

（2）消費：內地於去年取消電動車補貼後，導致車廠生產較去年緩慢，影響汽車銷售大幅下跌，ING銀行認為……更多內容，用戶請登入。

報告來源：ING銀行

編輯：鍾采餘

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