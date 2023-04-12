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AI股點炒有跡尋 騰訊升一倍機會又來了

研究報告 14:32 2023/04/12

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ChatGPT面世，帶動本年投資熱話，百度 （09888） 、商湯 （00020） 、阿里巴巴 （09988） 等科企爭先入局。廣發證券結合自己的策略框架以及產業發展趨勢的研究，發現本輪「AI+」行情與2013年「移動互聯網+」行情十分相似，有望升足全年。

如果廣發證券的觀點成真，那麼回調的騰訊 （00700） 及阿里巴巴，就變得十分吸引，因為騰訊在2013年「移動互聯網+」行情中，累計升幅達98.6%：

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基於五大相似點，廣發證券認為本輪「AI+」與13年的「移動互聯網+」十分類似：

相似點1：技術革新引發「場景革命」

2013年內地啟用4G，網速大幅提高推動，移動互聯網應用全面發展，以外賣、團購、打車為APP代表的移動互聯網場景革命，開啟「移動互聯網+」行情。

而本輪的「AI+」，則是以AI技術突破，推動從「萬物互聯」到「萬物賦能」的跨越的新一輪場景革命，AI為首的數字技術賦能出行、社交、辦公、搜索、娛樂、居住、教育、生產、管理、金融、醫療等11大場景。

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相似點2：內外催化劑持續刺激

「移動互聯網+」與「AI+」均是產業生命周期迎來徹底的應用拐點，產業內生性催化劑不斷噴薄而出的同時，外部政策催化劑進一步刺激；

2013年被視為中國智能手機發展元年，智能手機的廣泛普及為移動互聯網+的應用和併購投資熱潮做了鋪墊。傳統行業也逐步與互聯網幾乎結合，形成「互聯網+」模式。同樣的，「移動互聯網+」也加快了新興行業的發展，移動端娛樂成為了人們日常生活的必需品，內需的逐步擴大業帶來產業的深化發展。

本輪「AI+」，則是在ChatGPT的帶動下，首次將AI推進到社會生活中，模型的研發投資和使用成為了互聯網投資併購的核心，AIGC產業或將成功落地，顛覆各行各業，掀起內容生產力改革。

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相似點3：美聯儲貨幣政策邊際轉鬆

2012年末美聯儲開啟第三、第四輪量化寬鬆貨幣政策（QE3及QE4）；現時市場普遍預期2023年第二季會是美聯儲加息周期尾聲，全球流動性將迎拐點；

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相似點4：中國經濟復甦

2023年宏觀經濟展望：經濟整體復甦，但地產復甦向上彈性不強且存在滯後期，疊加&ldquo；此消彼長&rdquo；下本輪中國經濟復甦缺乏外部共振，經濟復甦的彈性受到壓制。社融開始上行，國內宏觀經濟環境與2013年相似。

相似點5：股市微觀流動性類似

2013年和本輪的股市微觀流動性具備類似的特徵：市場以「存量博弈」為主導，顯著的增量資金尚未明晰。

「AI+」行情小荷才露尖尖角

知道今次「AI市」可以似2013年走法，那麼接下來的重要議題，自然是尋找出入市時機，特別是錯過3月升浪後，能否獲得下次進場機會。以下是廣發證券的回答：

1.幾時、升幾多之後才見回調？

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撰文 : 陳煒傑 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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