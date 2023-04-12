中金4月港股策略配置

受美國經濟衰退憂慮升温等外部負面因素壓制，投資者情緒受影響，海外中資股市場近期表現有所承壓，未能延續此前自3月中旬以來的漲勢。

短期內諸如美股市場因衰退擔憂影響的回調、A股因TMT板塊（科技、媒體和通訊）交易過於擁擠可能出現的波動，以及中國增長短期修復動能放緩的擔心，都不排除同樣給港股市場帶來一定擾動，不過港股市場目前有較好的抵禦外部風險的能力。

原因如下：

1）有相對充裕的下行保護空間：

基於中金的模型測算，恒生指數12個月動態市盈率仍處於2014年以來長期均值下方接近1.5倍標準差，MSCI中國指數估值與當前經濟增長狀況所支撐的合理水平之差也超過了15%；

2）尾部風險大體消除：

受中國經濟增速下滑以及美聯儲政策持續升級緊縮力度的雙重影響，2022年港股市場面臨較大壓力。但進入2023年，雖然中國經濟增長復甦的強度和美國通脹壓力仍然存在不確定性，但上述港股市場面臨的尾部風險已經大體消除；

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3）政策利好持續：

看到越來越多的穩增長政策和行業性利好訊號持續釋放，這有望改善市場整體，尤其是互聯網等成長板塊的投資情緒。因此，即便市場短期再度出現波動、又或者上行空間因温和盈利增長而受限（預計盈利增速10%），中金認為結構性機會依然可期，這也正是該行推薦投資者關注「啞鈴型」配置策略的一個主要原因。

海外方面，美國經濟衰退憂慮升温可能帶來短期壓力，但可能也會有助於減輕通脹壓力。中金認為由於通脹壓力猶存，目前預期美聯儲將在 6月後就開始政策轉向降息，可能確實過於樂觀了 些，但是最差情形可能已經逐漸過去，後續全球流動性整體寬鬆有望為海外中資股市場的表現提供支撐。

總結而言，盡管港股市場短期可能會受到A股與美股潛在波動的擾動，但其當前抵禦波動的能力也更大。考慮到市場存在下行防護，但短期上漲空間也可能受限，因此中金建議投資者更多關注結構性機會。

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