美國3月CPI數據來襲 有何看點？

周三（12日）亞洲午市，金價突破關鍵水平，早前明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡里（Neel Kashkari）表示今年可能出現經濟衰退，提升了避險買盤，目前市場焦點轉向周三晚上公布的美國通脹數據。

卡什卡里表示，多間美國銀行倒閉後，利率上升和貸款放緩可能會引發今年出現衰退。但是他還認為，若讓通脹率保持高位可能會更糟。

周三晚美國將公布消費通脹數據CPI，整體通脹可望進一步放緩，但不包括食品和能源價格的核心CPI可能回落幅度有限。市場目前正密切關注周三的美國通脹報告，因為這份報告將是聯儲局下次利率決定（5月3日）前的最後一批關鍵數據之一。（以下為2月美國CPI數據回顧）

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上周五公布的美國3月份非農就業數據表明，美國勞動力市場依然堅挺。

市場認為，該數據讓聯儲局下個月再次加息0.25厘的可能性上升......

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