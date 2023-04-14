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特朗普案前檢察官爆内幕 去年倡刑事檢控受阻

國際 16:06 2023/04/14

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美國前總統特朗普（Donald Trump）繼捲入商業欺詐案、國會山莊暴亂調查及海湖莊園文件案後，本月因「掩口費」案遭刑事起訴。

...

撰文 : 鄭錦玲

欄名 : 國金好書

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